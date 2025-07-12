الشرطة الفرنسية تمنع الاحتفالات في الساحات قبل نهائي مونديال الأندية بين باريس تشيلسي

باريس: قررت الشرطة الفرنسية نشر 11.500 ضابطا في منطقة باريس الكبرى وذلك لمنع أحداث شغب متوقعة، وذلك قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجمع غدا الأحد بين باريس سان جيرمان وتشيلسي الإنكليزي.

وقال لوران نونيز، قائد الشرطة، إن الضباط يتم نشرهم تحسبا للمباراة وعطلة يوم الباستيل المقرر لها بعد غدا الاثنين، حيث وقعت أعمال شغب في الماضي.

وأضاف في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في” التليفزيونية، أنه تم ضبط 2000 من الألعاب النارية خلال 300 عملية للشرطة في الفترة التي سبقت المباراة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شخصا.

وفي العاصمة باريس، قررت الشرطة عدم السماح بوجود منطقة للجماهير وكذلك النقل التلفزيوني المباشر للمباراة في الساحات.

كما تم منع التجمعات في “الشانزليزيه” وكذلك قصر ليتوال وساحة “الكونكورد” حيث سيتم منع السيارات من الوصول إليها في وقت إقامة المباراة.

ويعود السر في تلك القرارات إلى الاستعدادات الجارية للعرض العسكري المقرر صباح بعد غدا الاثنين بمناسبة يوم الباستيل.

وجاء التواجد الأمني المكثف بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها المنطقة في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وتم اعتقال نحو 563 شخصا عبر فرنسا، منها 491 شخصا في باريس فقط، حيث تم إتلاف بعض الممتلكات العامة ونهب بعض المتاجر.

(د ب أ)