الشرطة الفرنسية: طعن امرأة يهودية في مدينة ليون.. والدافع “قد يكون معاداة السامية”

الشرطة الفرنسية- أرشيف- ا ف ب

ليون: قالت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، إن شابة يهودية تعرّضت للطعن بسكين في بطنها أمام الباب الأمامي لشقتها في مدينة ليون، وأصيبت بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم أيضاً نقش صليب معقوف على باب منزلها، لكن من غير الواضح متى تم نحته هناك. وقالت الشرطة إنه لم يجر القبض على أحد حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المرأة نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات غير مهددة للحياة. وأنها تتعاون مع الشرطة.

وكتبت إذاعة “فرانس إنفو”، نقلاً عن مكتب المدعي العام في ليون، أن الدافع وراء الجريمة قد يكون معاداة السامية.

وشهدت فرنسا مؤخراً زيادة في الهجمات المعادية للسامية.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تحدث وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن وقوع أكثر من 800 حالة منذ الهجوم الذي نفذته حركة “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

(د ب أ)