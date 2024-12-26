الشرطة الفنلندية تحقق في دور سفينة أجنبية بعد انقطاع كابل كهرباء

أوسلو: قالت الشرطة الفنلندية اليوم الخميس، إنها تحقق فيما إذا كانت سفينة أجنبية قد تسببت في إلحاق أضرار بكابل كهرباء تحت البحر يربط بين فنلندا وإستونيا، بعد انقطاع مفاجئ أمس الأربعاء.

وتفرض دول بحر البلطيق حالة تأهب تحسبا لأعمال تخريب محتملة في أعقاب سلسلة من انقطاعات كابلات الكهرباء وخطوط الاتصالات وخطوط أنابيب الغاز منذ عام 2022. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المعدات الموجودة تحت سطح البحر تكون عرضة لأعطال فنية وحوادث.

وقالت شركة فينغريد المشغلة لشبكات الكهرباء، إن كابل الكهرباء إستلينك 2 الذي تصل قدرته إلى 658 ميغاوات لا يزال خارج الخدمة منذ الانقطاع الذي بدأ في منتصف النهار بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء، ليظل الكابل إستلينك 1 بقدرة 358 ميغاوات هو فقط في الخدمة بين البلدين.

وقالت الشرطة الفنلندية في بيان إن “الشرطة، بالتعاون مع حرس الحدود والسلطات الأخرى، تحقق في تسلسل الأحداث التي أدت للواقعة”.

وذكرت الشرطة أن المحققين ينظرون في الدور المحتمل الذي قد تكون لعبته سفينة أجنبية، دون أن تسمّي هذه السفينة.

في غضون ذلك، تقود الشرطة في السويد تحقيقا يتعلق بتعطل كابلين للاتصالات في بحر البلطيق الشهر الماضي، في حادث قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه يعتقد أنه ناجم عن تخريب. وفي عام 2022، تم تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتمتد على قاع البحر في المياه نفسها، في قضية لا تزال ألمانيا تحقق بشأنها.

(رويترز)