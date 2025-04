الشرطة الكندية: عدة قتلى بعد دهس سيارة لحشد في مهرجان بفانكوفر

كندا: قالت شرطة فانكوفر في كندا اليوم الأحد، إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن قائد المركبة أُلقي القبض عليه.

Tragedy at Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada.

A devastating incident unfolded at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, as a driver plowed into the crowd, resulting in multiple fatalities and injuries. Authorities confirmed that the suspect has been taken into… pic.twitter.com/sl1yStBRwv

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 27, 2025