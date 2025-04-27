سياسة | دولي

الشرطة الكندية: عدة قتلى بعد دهس سيارة لحشد في مهرجان بفانكوفر

منذ ساعة واحدة

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كندا: قالت شرطة فانكوفر في كندا اليوم الأحد، إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم وأُصيب آخرون بعد أن صدم قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بالمدينة الواقعة في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن قائد المركبة أُلقي القبض عليه.

ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابو لابو، على ما كتب رئيس بلدية فانكوفر كين سيم عبر منصة إكس.

ويحيي هذا المهرجان ذكرى زعيم فيليبيني مناهض للاستعمار من القرن السادس عشر.

وكتب رئيس البلدية أيضا: “نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفيليبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا”.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعيد الساعة 20,00 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة من فجر الأحد بتوقيت غرينتش) في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة في غرب البلاد.

(وكالات)

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