سياسة | دولي | أوروبا

الشرطة اليونانية: انفجار شقة في أثينا سببه قنبلة بدائية

1 - نوفمبر - 2024

ضباط الأدلة الجنائية من وحدات مكافحة الإرهاب يفتشون الشقة التي قُتل فيها رجل وأصيبت امرأة. أثينا، 31 أكتوبر 2024. رويترز

أثينا: ذكرت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، أن انفجارًا وقع في شقة بأثينا أسفرَ عن مقتل رجل، وإصابة امرأة بجروح خطيرة، ناجم عن قنبلة بدائية الصنع.

وقالت السلطات، في بيان، إن الشرطة، التي فتّشت الشقة، التي دُمّرت، ضبطت مسدسين وذخيرة، بالإضافة إلى هواتف محمولة و”أدلة رقمية أخرى”.

وأضاف البيان أن وحدة جرائم العنف الخاصة التابعة للشرطة تحقق في الانفجار.

وانتشل رجالُ الإطفاء، الذين هرعوا للتعامل مع الانفجار، بعد ظهر أمس، الخميس، المرأة المصابة من بين الحطام، وعثروا لاحقًا على جثة الرجل، أثناء استخدام كلاب بوليسية لتفتيش الشقة بحثًا عن ناجين آخرين، طبقًا لما ذكرته خدمة الإطفاء.

وذكرت الشرطة أن المرأة المصابة يونانية، بينما لم يتم تحديد هوية الرجل القتيل. ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هويتها.

يُشار إلى أن الانفجار الذي وقع في حي أمبيلوكيبي السكني وسط العاصمة، أسفر عن تدمير الجدران الداخلية والخارجية لشقة في الطابق الثالث، ما أدى إلى تدمير سياج الشرفة، وإلحاق أضرار بشقق مجاورة.

 (أ ب)

