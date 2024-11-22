الشرطة اليونانية تعتقل رجلاً بتهمة حيازة أسلحة في شقة بوسط أثينا

ضباط الأدلة الجنائية من وحدات مكافحة الإرهاب يفتشون الشقة التي قُتل فيها رجل وأصيبت امرأة. أثينا، 31 أكتوبر 2024. رويترز

أثينا: اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في اليونان معلّماً يبلغ من العمر 49 عاماً، بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في شقة بوسط أثينا، هذا الأسبوع.

وأفادت الشرطة بأنه تم العثور، يوم الأربعاء، على قنابل يدوية وأسلحة نارية، إضافة إلى أكثر من 12 كيلوغراماً من المتفجرات، من بينها مادة تي.إن.تي (ثلاثي نترو تولوين) وديناميت الأمونيوم، في الشقة التي كانت تُستخدم للتخزين.

وتلقى الأمن اليوناني بلاغاً عن الشقة من مالكها الذي كان يؤجرها للمدرس منذ عام 2008.

وتم تعقّب المشتبه به، الذي لا يبدو أن لديه سجلًا إجراميًا، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال مسؤولون في الشرطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الرجل استأجر الشقة بهوية مزورة، وادعى في البداية أنه يريد استخدامها لتخزين الكتب.

ومن المقرر أن يُعرض المشتبه به أمام النيابة اليوم الجمعة.

ويأتي اكتشاف الأسلحة بعد أسابيع من انفجار قنبلة أثناء تصنيعها في شقة، بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهي واقعة ربطتها وحدة مكافحة الإرهاب بعودة نشاط جماعات مسلحة مناهضة للسلطة والمؤسسات.

ومع ذلك، صرح مسؤول حكومي بأن الحادثتين قد تكونان غير مرتبطتين.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان لديها تاريخ من العنف السياسي المرتبط بجماعات مسلحة يسارية ومناهضة للفوضى، يعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وقد استهدفت تلك الجماعات شخصيات سياسية، وأفراد شرطة، وقضاة، ودبلوماسيين.

وتزايدت الهجمات في أعقاب مقتل مراهق على يد الشرطة، في ديسمبر/كانون الأول 2008، وهي الفترة التي سبقت أزمة الديون في البلاد. إلا أن هذه الهجمات تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

(رويترز)