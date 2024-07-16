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الشرطة تطلق النار على شخص قرب مبنى مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي

16 - يوليو - 2024

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واشنطن: أطلقت عناصر من الشرطة الأمريكية النار على شخص وأردته قتيلا بالقرب من مبنى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي.
وحسب وسائل إعلام محلية، رصد ضابط شرطة شخصا يبدو مريبا بالقرب من مبنى انعقاد المؤتمر.
وقال شهود عيان إن المشتبه به كان يحمل سكينين في يده وكان يلوح بهما باتجاه الشرطة، التي أطلقت النار عليه وأردته قتيلا.
وظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علنا للمرة الأولى الليلة الماضية بحضوره المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمع انتخابي في 13 يوليو/ تموز الجاري.
ومن المتوقع أن يلقي ترامب خطابا أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الخميس المقبل.

(الأناضول)

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