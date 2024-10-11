سياسة | دولي | أوروبا

الشرطة الألمانية تطلق النار على إيراني أثناء محاولته إضرام النار في دار عرض سينمائي- (تدوينة)

11 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

كولونيا: أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المشتبه به الذي أطلقت عليه الشرطة النار أثناء محاولته إضرام حريق في دار عرض سينمائي أمس الخميس بالقرب من محطة القطار في مدينة كريفيلد بغرب ألمانيا، هو مواطن إيراني يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في المدينة.

وذكرت شرطة مدينة إيسن، التي تولت التحقيق في بيان، أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار على الرجل في بهو دار السينما بحي كراكاو في دينة كريفيلد القريبة من دوسلدورف بعد محاولته إشعال حريق. وأصيب الرجل ونقل إلى المستشفى.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة 7.50 مساء (التوقيت المحلي) بعد أن تلقت الشرطة العديد من البلاغات عن ثلاثة حرائق: واحدة في شقة، وواحدة في سيارة متوقفة، والثالثة في مبنى إداري. ويشتبه في أن الحرائق اندلعت في نفس الوقت تقريبا.

ولم يتضح بعد الدافع وارء تلك الحوادث. ولا توجد مؤشرات على هجوم إرهابي. لم يصب أحد في الحرائق.

وتولت إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة التحقيقات وستحاول تحديد الصلة -إن وجدت- بين الحرائق والمشتبه به وكذلك معرفة الدافع.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نصر جزئي لمؤيدي فلسطين في ألمانيا.. تعليق ترحيل ناشط إيرلندي بقرار من محكمة برلين
منذ 12 ساعة
إصابة عدة أشخاص جراء حادث وقع لأرجوحة ملاهي في ألمانيا
21 - أبريل - 2025
مؤثر فلسطيني أطلق ألعابا نارية في رأس السنة يغادر ألمانيا إلى الأردن
20 - أبريل - 2025
صحافي ألماني يتهم جماعات مؤيدة للفلسطينيين بتهديده بسبب موقفه من صراع الشرق الأوسط
17 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية