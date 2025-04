الشرطة الألمانية تطلق النار على إيراني أثناء محاولته إضرام النار في دار عرض سينمائي- (تدوينة)

كولونيا: أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن المشتبه به الذي أطلقت عليه الشرطة النار أثناء محاولته إضرام حريق في دار عرض سينمائي أمس الخميس بالقرب من محطة القطار في مدينة كريفيلد بغرب ألمانيا، هو مواطن إيراني يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في المدينة.

وذكرت شرطة مدينة إيسن، التي تولت التحقيق في بيان، أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار على الرجل في بهو دار السينما بحي كراكاو في دينة كريفيلد القريبة من دوسلدورف بعد محاولته إشعال حريق. وأصيب الرجل ونقل إلى المستشفى.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة 7.50 مساء (التوقيت المحلي) بعد أن تلقت الشرطة العديد من البلاغات عن ثلاثة حرائق: واحدة في شقة، وواحدة في سيارة متوقفة، والثالثة في مبنى إداري. ويشتبه في أن الحرائق اندلعت في نفس الوقت تقريبا.

ولم يتضح بعد الدافع وارء تلك الحوادث. ولا توجد مؤشرات على هجوم إرهابي. لم يصب أحد في الحرائق.

وتولت إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة التحقيقات وستحاول تحديد الصلة -إن وجدت- بين الحرائق والمشتبه به وكذلك معرفة الدافع.

