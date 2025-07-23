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الشرطة تعلن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار بأيرلندا الشمالية

منذ 19 دقيقة

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لندن: أعلنت الشرطة اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع بمنطقة ريفية في أيرلندا الشمالية.

وأكدت شرطة أيرلندا الشمالية عدم وجود أي خطر قائم على المواطنين بسبب إطلاق النار الذي وقع في قرية ماغوايرسبريدج، على بعد نحو 75 ميلا (120 كيلومترا) جنوب غرب بلفاست.

وتم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى عنوان في القرية بعد الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء (0700 بتوقيت غرينتش).

وذكرت خدمة الإسعاف أن المصابين الاثنين يتلقيان العلاج في اثنين من المستشفيات جراء تعرضهما لإصابات خطيرة.

ولم ترد أي معلومات فورية بشأن الدافع وراء وقوع الحادث.

ومن جانبها، قالت ديبورا إرسكين، التي تمثل المنطقة في جمعية أيرلندا الشمالية، إن المجتمع “مصدوم” من إطلاق النار في “منطقة ريفية هادئة”.

وأضافت أن “الجميع متأثرين بشدة بسبب ما حدث هذا الصباح”.

(أ ب)

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