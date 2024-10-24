الشرطة: قتيل و11 جريحا بتفجير في كابول

كابول: أعلنت الشرطة الأفغانية الخميس أن مهاجما يحمل قنبلة في حقيبة قتل طفلا وأصاب 11 بجروح في سوق في العاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الهجوم وسط كابول بعد ظهر الأربعاء رغم أن مسؤولي طالبان لم يؤكدوه قبل الخميس.

وقال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران في بيان “وقع انفجار بالأمس في منطقة سينما بامير في كابول بسبب متفجرات كان شخص يحملها في حقيبة”.

وأضاف “نتيجة هذا الانفجار، قتل طفل وأصيب عدد من المدنيين بجروح طفيفة”، مؤكدا لفرانس برس لاحقا إصابة 11 شخصا بجروح نتيجة الانفجار.

وتم توقيف المشتبه به الذي أصيب أيضا، وفق ما جاء في بيان زدران.

وذكرت منظمة “إمرجنسي” غير الحكومية الإيطالية التي تدير مستشفى في كابول الأربعاء أنها عالجت 11 شخصا بينهم طفلان وشخص في السادسة عشرة وامرأتان.

وقال نائب مدير “إمرجنسي” في أفغانستان ستفيانو جينارو سميرنوف إن “الانفجار وقع في سوق للملابس المستعملة عندما فتح أبوابه واحتشد الناس للدخول”.

وأضاف “هذا حي سينما بامير وهو من بين الأكثر اكتظاظا في كابول. العديد من المتضررين جراء هذا الهجوم يعانون الفقر الشديد”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

تراجع عدد الانفجارات الدامية والعمليات الانتحارية في أفغانستان بشكل لافت منذ أنهت حركة طالبان تمردها عقب عودتها الى السلطة في آب/أغسطس 2021.

لكن العديد من الجماعات المسلحة، بما فيها الفرع الإقليمي لتنظيم “الدولة”، ما زالت تشكل خطرا.

(وكالات)