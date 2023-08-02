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الشرطة: ما لا يقل عن 20 قتيلا في غرق مركب على بحيرة فيكتوريا في أوغندا

منذ ساعة واحدة

بحيرة فكتوريا- أرشيف

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كمبالا: قُتل 20 شخصا على الأقل بعد انقلاب مركب شحن على بحيرة فيكتوريا في جنوب أوغندا، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء، موضحة أن الحادث وقع بسبب “حمولة زائدة وسوء الأحوال الجوية”.

وكتبت الشرطة في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه تم إنقاذ تسعة من ركاب المركب البالغ عددهم 34 فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

وكان المركب ينقل الفحم ومواد غذائية والسمك عندما وقع الحادث قرابة الساعة الخامسة صباحا (الثانية ت غ) على ما أوضحت الشرطة.

وأضاف المصدر “يرجح أن يكون الحادث عائدا إلى الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية” مشيرا إلى ان 34 شخصا كانوا على متن الزورق.

وتابع “نناشد الأفراد الذين يستقلون وسائل النقل المائية ارتداء سترات النجاة دوما وتجنب الحمولة الزائدة”.

وقضى ما لا يقل عن 26 شخصا في كانون الأول/ديسمبر 2020 عندما غرق مركبهم في بحيرة ألبرت التي تشكل الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتسبب سوء الأحوال الجوية بالحادث يومها.

(أ ف ب)

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