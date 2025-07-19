سياسة | عربي | سوريا

الشرع: التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها.. والاستقواء بالخارج لا يصب في مصلحة السوريين- (فيديو)

منذ 48 دقيقة

الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع

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دمشق: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء شكّلت منعطفًا خطيرًا”، مشيرًا إلى أن “الاشتباكات العنيفة بين هذه المجموعات كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشرع قوله، في كلمة ألقاها اليوم، إن “الدولة السورية تمكّنت من تهدئة الأوضاع رغم صعوبة المشهد، لكن التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها، نتيجة القصف السافر على الجنوب وعلى مؤسسات الحكومة في دمشق. وعلى إثر هذه الأحداث، تدخلت الوساطات الأمريكية والعربية في محاولة لتهدئة الوضع”.

وأضاف: “مع خروج الدولة من بعض المناطق، بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشنّ هجمات انتقامية ضد البدو وعائلاتهم، وهي هجمات ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان، ما دفع باقي العشائر إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء”.

ولفت إلى أن “الدولة وقفت إلى جانب السويداء بعد تحرير سوريا، وحرصت على دعمها، إلا أن البعض أساء للمدينة ولدورها في الاستقرار الوطني”، مؤكدًا أن “الاستقواء بالخارج، واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية، لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة”.

(د ب أ)

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  1. يقول أردني حر:
    يوليو 19, 2025 الساعة 9:43 ص

    من المخزي أن نرى هبة ضخمة كهبة العشائر من مختلف أنحاء سوريا حيث قدر العدد ب 400 ألف لتحرير ما يسمى السويداء وفي المقابل الجولان محتل من عشرات السنين وكأن الأمر لا يعنينا..
    أكبر خطأ أرتكبته أنك أطعت الصهاينة وأخرجت جيشك من السويداء كان الأولى أن تبسط سيطرتك على كل شبر من سوريا ولو وصل الأمر للحرب فوجود مناطق خارج سيطرة الدولة هي تشكل فجوات وثغرات يدخل منها الصهاينة للعب أدوارهم الخبيثة بالتقسيم.
    لماذا لم تهدد الصهاينة بورقة الجولان إذا لم ينسحبوا من السويداء وريف دمشق والقنيطرة وريف درعا وجبل الشيخ؟
    لو أطلقت عليهم العشائر كما فعلت مع السويداء لعرفوا معنى القوة وربما راجعوا حساباتهم في السويداء لكن قبولك لشروطهم في السويداء سيفتح شهوتهم لما هو أبعد من ذلك.

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    1. يقول مواطن واقعي:
      يوليو 19, 2025 الساعة 10:12 ص

      اخي الكريم. لم ينسحب الا بعد أن بدأت الطائرات بقصف دمشق.

  2. يقول Abdo Abdoo:
    يوليو 19, 2025 الساعة 10:04 ص

    إسرائيل لاينفع معها لاتطبيع ولاهم يحزنون، هذا درس للذين يلهتون وراء التطبيع والسلام مع إسرائيل، لأن السلام مابعد مبادرة الملك عبد الله بالطريقة الاسرائيلية هو استسلام

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  3. يقول عمر- الجزائر:
    يوليو 19, 2025 الساعة 10:04 ص

    الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول العربية لها تلعب ازدواجية الأدوار ، تدعم اسرائيل في السر من اجل دفع سوريا للرضوخ للشروط الاسرائلية و تنسق معها في سياستها التوسعية و تتظاهر بالحريصة على وحدة سوريا . ترى ما هو مقابل وقف الاعتداءات الاسرائلية. التنازل عن الجولان ام التأمر على المقاومة اللبنانية ام الأثنين معا و ربما اكثر .

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