الشرع يدعو للحفاظ على السلم الأهلي.. ويؤكد: التطورات الحالية في سوريا تقع ضمن التحديات المتوقعة- (فيديو)

دمشق: دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد إلى السلم الأهلي بعد مقتل مئات في مناطق ساحلية في أسوأ أعمال عنف طائفية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الشرع “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية وأن نحافظ على السلم الأهلي في البلد قدر الإمكان… قادرين إن شاء الله على العيش سويا في هذا البلد قدر المستطاع”.

جاء ذلك في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين قوات مرتبطة بالحكام الجدد للبلاد ومقاتلين من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد.

وأكد في فيديو نشر على الإنترنت تحدث فيه من أحد مساجد منطقة المزة في دمشق حيث نشأ وهو طفل “اطمئنوا على هذا البلد فيه مقومات كثيرة إن شاء الله للبقاء” وأوضح أن التطورات الحالية التي تشهدها البلاد تقع ضمن “التحديات المتوقعة”.

السيد أحمد الشرع في كلمة ألقاها في صلاة الصبح في مسجد الأكرم بالمزة pic.twitter.com/jjRycMIj6k — zain (@Noralaymann) March 9, 2025

وقالت مصادر أمنية سورية إن ما لا يقل عن مئتين من عناصرها قتلوا في الاشتباكات مع قوات موالية للأسد بعد هجمات وكمائن منسقة على قواتهم يوم الخميس.

وتفاقمت الهجمات وتحولت إلى عمليات قتل انتقامية عندما توجه آلاف المسلحين من أنصار حكام سوريا الجدد من مختلف أنحاء البلاد إلى المناطق الساحلية لدعم قوات الإدارة الجديدة المحاصرة.

وألقت السلطات بمسؤولية عمليات إعدام ميدانية لعشرات الشباب ومداهمات لمنازل في قرى وبلدات علوية على ميليشيات مسلحة خارجة عن السيطرة جاءت لمساعدة قوات الأمن وهي جماعات تحمل أنصار الأسد منذ فترة طويلة مسؤولية جرائم سابقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن الاشتباكات على مدى يومين في المنطقة الساحلية المطلة على البحر المتوسط تصل إلى حد اعتبارها بعض أسوأ أعمال العنف منذ سنوات في الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما.

وقال مصدر أمني سوري الأحد إن الاشتباكات استمرت خلال الليل في عدة بلدات حيث أطلقت جماعات مسلحة النار على قوات الأمن ونصبت كمائن لسيارات على الطرق السريعة المؤدية إلى البلدات الرئيسية في المنطقة الساحلية.

الدفاع السورية: اشتباكات عنيفة في ريف طرطوس

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع السورية الأحد اندلاع اشتباكات عنيفة في ريف طرطوس.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله: “تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية “تعنيتا” في ريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”.

مصدر في وزارة الدفاع لـ سانا: تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية “تعنيتا” بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم.#سانا pic.twitter.com/krdRRgJSoc — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 9, 2025

وشهدت طرطوس واللاذقية الواقعتان على الساحل السوري معارك منذ يوم الخميس الماضي إثر هجوم مجموعات مرتبطة بالنظام السابق.

وأعلنت تلك المجموعات، في بيان لها، أنها تريد “تحرير” سوريا من القيادة الحالية وسقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وتعهد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي قاد تحالف المعارضة المسلحة وأطاح بنظام بشار الأسد، بأن يعاقب أي شخص يرتكب انتهاكات ضد المدنيين بشدة.

(وكالات)