الشرع: الدعوة لتهجير الفلسطينيين وصمة عار ضد الإنسانية وتهديد للعرب- (فيديو)

القاهرة: استنكر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الثلاثاء، الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قسري، معتبرا إياها “وصمة عار ضد الإنسانية”، وتهديدا للأمة العربية بأسرها.
جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة.
وشدد الشرع على أنه “لا يمكن قبول اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه”، معتبرا أن “الوقت قد حان لنقف جميعا كعرب بوجه هذه المخططات”.
كما حث الشرع المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب “الفوري” من جنوب سوريا، معتبرا أن توغلها الميداني يشكل “تهديدا مباشرا” للأمن في المنطقة.
وقال “نحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية في دعم حقوق سوريا في الضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من الجنوب السوري”، معتبرا أن “هذا التوسع العداوني ليس فقط انتهاكا للسيادة السورية بل تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية pic.twitter.com/AmPcw7NRCa
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 4, 2025
(وكالات)
على الرغم من أن الخطاب مقبول من وجهة نظر وطنية وعربية وهو مايعبر عموماً عن الشعب السوري تجاه القصايا الوطنية العربية. لكن لايلاحظ المرء نبرات جديدة فيدالخطاب، ويبدو أن الشرع أراد تقديم نفسه كرئيس جديد لسوريا في أول مشاركة في قمة عربية. النقطة الأخيرة هي أن ليس لديه من أوراق يعتمد عليها سوى الدعم العربي أمام التحديات الجديدة من إسرائيل بالإضافة إلى الدعوات لمجلس الأمي والمجتمع الدولي. عموماً لقد خطى بذلك خطوة لابأس بها.