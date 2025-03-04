الشرع: الدعوة لتهجير الفلسطينيين وصمة عار ضد الإنسانية وتهديد للعرب- (فيديو)

القاهرة: استنكر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الثلاثاء، الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قسري، معتبرا إياها “وصمة عار ضد الإنسانية”، وتهديدا للأمة العربية بأسرها.

جاء ذلك في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، المخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وخاصة بقطاع غزة.

وشدد الشرع على أنه “لا يمكن قبول اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه”، معتبرا أن “الوقت قد حان لنقف جميعا كعرب بوجه هذه المخططات”.

كما حث الشرع المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للانسحاب “الفوري” من جنوب سوريا، معتبرا أن توغلها الميداني يشكل “تهديدا مباشرا” للأمن في المنطقة.

وقال “نحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والاخلاقية في دعم حقوق سوريا في الضغط على اسرائيل للانسحاب الفوري من الجنوب السوري”، معتبرا أن “هذا التوسع العداوني ليس فقط انتهاكا للسيادة السورية بل تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة بأسرها”.

كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في القمة العربية pic.twitter.com/AmPcw7NRCa — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 4, 2025

(وكالات)