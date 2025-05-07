سياسة | عربي | سوريا

الشرع: لا شيء يبرر إبقاء العقوبات التي فرضت على نظام الأسد

منذ 11 دقيقة

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باريس: صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء بأنه لا شيء يبرر إبقاء العقوبات المفروضة على النظام السابق للأسد، وذلك خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

#الأخبار pic.twitter.com/IxvZ0Bqij2

— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 7, 2025

وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجيا إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.

وأضاف ماكرون “أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن”.

(وكالات)

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