الشرع: لا شيء يبرر إبقاء العقوبات التي فرضت على نظام الأسد

باريس: صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء بأنه لا شيء يبرر إبقاء العقوبات المفروضة على النظام السابق للأسد، وذلك خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

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— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 7, 2025

وقال ماكرون إنه سيسعى إلى رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا تدريجيا إذا التزمت دمشق بمسارها الحالي، وأضاف أنه سيضغط على الولايات المتحدة لتحذو حذوه في هذا الصدد.

وأضاف ماكرون “أبلغت الرئيس بأنه إذا استمر على نهجه، فسنفعل الشيء نفسه. أي أولا، رفع العقوبات الأوروبية تدريجيا، ثم سنضغط أيضا على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذونا في هذا الشأن”.

الرئيس السوري أحمد الشرع من باريس في أول زيارة أوروبية: أشكر #ماكرون والشعب الفرنسي على استقباله اللاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، والشعب السوري قام بكل ما يلزم من أجل البقاء دون التنازل عن إنسانيته

🔴 #ماكرون يطلب من #الشرع حماية “كل السوريين من دون استثناء” 📺تابعوا المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع pic.twitter.com/iGSJRSJnYA — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 7, 2025

(وكالات)