الشرع: ليس من الأخلاق أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين في غزة من أرضهم- (فيديو)

إسطنبول: قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إنه “ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين بقطاع غزة من أرضهم”.

جاء ذلك في مقابلة البودكاست السياسي البريطاني “THE REST IS POLITICS” مع الشرع.

وردا على سؤال عن رأيه بتصريحات ترامب حول تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، شدد الشرع أنه “ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم”.

واعتبر دعوة ترامب لتهجير فلسطيني غزة “جريمة كبيرة جداً، لا يمكن أن تحدث ولن تنجح لأنه ليس هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض أن يهجروا أرضهم”.

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن معارضته لخطة ترامب تهجير الفلسطينيين من وطنهم pic.twitter.com/IO1D9bivzY — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 10, 2025

الشرع شدد على أن الفلسطينيين في غزة “تحملوا العذاب والقتل والدمار على مدار 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم”.

واختتم الشرع حديثه بالقول: “لأكثر من 80 عاماً، كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم أعطوا درساً هو التمسك بالأرض”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

(الأناضول)