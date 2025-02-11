سياسة | عربي | سوريا

الشرع: ليس من الأخلاق أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين في غزة من أرضهم- (فيديو)

11 - فبراير - 2025

إسطنبول: قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إنه “ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين بقطاع غزة من أرضهم”.

جاء ذلك في مقابلة البودكاست السياسي البريطاني “THE REST IS POLITICS” مع الشرع.

وردا على سؤال عن رأيه بتصريحات ترامب حول تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، شدد الشرع أنه “ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم”.

واعتبر دعوة ترامب لتهجير فلسطيني غزة “جريمة كبيرة جداً، لا يمكن أن تحدث ولن تنجح لأنه ليس هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض أن يهجروا أرضهم”.

الشرع شدد على أن الفلسطينيين في غزة “تحملوا العذاب والقتل والدمار على مدار 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم”.

واختتم الشرع حديثه بالقول: “لأكثر من 80 عاماً، كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم أعطوا درساً هو التمسك بالأرض”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة.

(الأناضول)

  1. يقول ادهم سعيد:
    فبراير 11, 2025 الساعة 10:00 ص

    موقف شجاع!
    رغم حاجة السوريين الماسة لرفع العقوبات الأمريكية التي سببت فاقة وجوع بين السوريين. ورغم ان المدن مدمرة وتحتاج إلى مساعدة غربية. رغم ذلك يقف الرئيس السوري منددا بقرار ترامب.

    رد
  2. يقول Dr arabi:
    فبراير 11, 2025 الساعة 10:29 ص

    فأل خير.

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 11, 2025 الساعة 12:04 م

    طهر جبل الشيخ و القنيطرة من الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في سوريا منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان 😎☝️🚀🐒🔥

    رد

