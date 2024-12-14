الشرع: وضع سوريا “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”

دمشق: ندد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع السبت، بتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أن الوضع الراهن “لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.
ودخلت القوات الاسرائيلية المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية المحتلة بعيد سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. ونددت الأمم المتحدة بـ”انتهاك” اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل العائد إلى 1974.
وقال أحمد الشرع في تصريحات نقلتها قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على تلغرام إن “الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة”.
وأضاف أن “الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة”.
وأكد أن “الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار”.
وحول مستقبل سوريا قال الشرع إن إعادة إعمار سوريا يتطلب التحول من “عقلية الثورة إلى عقيلة الدولة”، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في حديث خاص لـ”تلفزيون سوريا” (غير حكومي)، نشر تفاصيله على موقعه الإلكتروني السبت.
وقال الشرع، إن “سوريا تواجه مأساة حقيقية تتطلب خططا مدروسة لمعالجتها”.
وشدد على “أهمية الابتعاد عن قيادة سوريا بعقلية الثورة”.
وأوضح الشرع أن البلاد “تحتاج إلى تأسيس دولة تقوم على القانون والمؤسسات لضمان استقرار مستدام”.
وأكد على “ضرورة نقل العقلية من العمل الثوري إلى بناء الدولة”.
واعتبر أن “مستقبل سوريا يعتمد على إرساء أسس الحوكمة والعدالة”.
ودعا الشرع إلى “العمل الجاد لإعادة بناء الدولة السورية وفق أسس حديثة تضمن الحقوق والعدالة لجميع السوريين، مع التحذير من الوقوع في أخطاء الماضي التي عطلت مسيرة تحقيق الاستقرار”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وخلفت الحرب في سوريا التي اندلعت العام 2011 أكثر من نصف مليون قتيل، ودفعت نحو ستة ملايين سوري إلى النزوح أو اللجوء.
ومنذ سقوط الأسد، كثفت إسرائيل ضربها في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من البلاد.
(أ ف ب)
يا سلام… يعني سمحتوا في الأرض؟؟
احمد الشرع يعي ما يقول،يجب ترتيب البيت من الداخل.
حقيقة مكشوفة ومفضوحة 😓
و كيف تريدهم أن يقاتلوا إسرائيل التي تحت تصرفها كل مخازن سلاح الغرب؟.
بالكلاشنكوف؟
No more humiliation
الكيان الصهيوني الإجرامي إعتداء علي تراب سوريا في الوقت الذي كنت مسؤول عن أمن الوطن والمواطن معا…
فهل تسكت علي إحتلال جبل الشيخ علي….
وهل الجيش السوري. غير مرغوب به….فهو ينفذ أوامر الفاسد.. والآن نحن ننفذ أوامر أمريكا وتركيا والصهاينة…
وخير دليل على ذلك … أحد الشخصيات التي تحمي المعارضة. قام بأخذ الميكروفون من المعارض حينما ذكر رفضه للوجود الأمريكي …وهذا دلاله على أن الأمريكان صاحبه اليد العليا في هذه المعارضة…
نعم فساد النظام واجرامه ولكن علينا التخطيط العلمي في أخذ زمام الأمور..
فلسطين جزء لا يتجزأ من الدوله الاسلاميه….وعلينا تحريرها
لولا إنسحاب جيش بشار من مراكزه في حماية الأجواء والحدود ,
ما تمكن الصهاينة من الإستيلاء على شيئ !
ولا حول ولا قوة الا بالله
هذا و أمثاله مثل تنظيم ” المجاهدين ” الذي أنشأته المخابرات الامريكية في السبعينات لمحاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان…
أنصار بشار الأسد يحاولون شيطنة السلطة السورية الجديدة باعتبارها لا تفكر في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية…متناسين ان الأسد لم يطلق رصاصة واحدة على مدار خمسين سنة لتحرير الجولان…القيادة السورية الجديدة ليس من مصلحتها الدخول في أية مواجهة مع إسرائيل حاليا فهي كاليتيم في مأدبة اللئام …المتربصون بها من كل الجهات واي تصرف غير محسوب سيتم استأصالها اليوم قبل غذا…وليس بالكلاشنكوف ومسيرات شاهين ستسنطيع مواجة الآلة العسكرية الجهنمية لإسرائيل وحلفائها…لذلك فيجب ان تتمسكن حتى تتمكن من بناء الدولة والاقتصاد والجيش…وإلا لاقت مصير حزب الله وحماس…فالحرب يتم الاستعداد لها ووضع الخطط لها “واعدوا لهم ما استطعتم من قوة…”
لا حول ولا قوة الا بالله
يعني انه مسموح للاسرائيل باحتلال سوريا خوفا من العم سام خاصة بعد اتفاقية أحمد الشرع مع روسيا امريكا واسرائيل .
وما / من الذي أنهك الدولة وسار بها نحو هذه الهاوية؟ هل كان خيار “عسكرة”