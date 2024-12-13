سياسة | عربي | سوريا

الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ”انتصار الثورة”- (فيديو)

13 - ديسمبر - 2024

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دمشق: دعا قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الذي يقود السلطة الجديدة في دمشق، السوريين للنزول الى الشارع احتفالا بـ”انتصار الثورة” اليوم الجمعة، قبل المضي في “بناء البلد”.

وأطل الشرع في فيديو، وقال: “أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك”، مضيفا: “ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد”.

وتوافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق، قبيل صلاة الجمعة التي يتوقّع أن يشارك أحمد الشرع.

وتجمع المشاركون وبينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد بمشهد غير مألوف في العاصمة السورية. ورفع الكثير منهم علم الاستقلال السوري الذي تعتمده المعارضة، ورددوا هتافات عدة بينها: “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”.

(أ ف ب)

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  1. يقول محمد جبرؤوتي:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 2:11 م

    بسم الله الرحمن الرحيم. هل يعقل أن نحتفل والمجازر ما زالت قائمة بغزة ثورات الربيع العربي فشلت لأنها تجاهلت الأقصى لا تكرروا الفشل.

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  2. يقول Neo:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 3:07 م

    الفرح هاجر قلوب السوريين منذ زمن بعيد وحان الوقت لتعود الفرحة للقلوب وان يستمتع بامانها مع الشكر لله تعالى وما النصر إلا من عند الله تعالى .
    سبحانك اللهم ادم الفرحة والسرور والهناء والأمان على سوريا الطيبة أهلها ،فلسطين الحبيبة وعلى أمة الإسلام جمعاء .
    اخوكم مغربي في الغربة فرح لفرحكم وقريبا ان شاء الله ستكتمل الفرحة بتحرير فلسطين الحبيبة والأمة .

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