الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ”انتصار الثورة”- (فيديو)

دمشق: دعا قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الذي يقود السلطة الجديدة في دمشق، السوريين للنزول الى الشارع احتفالا بـ”انتصار الثورة” اليوم الجمعة، قبل المضي في “بناء البلد”.

وأطل الشرع في فيديو، وقال: “أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك”، مضيفا: “ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد”.

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع: ندعو السوريين للنزول إلى الميادين احتفالا بانتصار الثورة#الجزيرة_مباشر | #سوريا pic.twitter.com/RCHuCMG0F3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2024

وتوافد آلاف السوريين إلى باحة الجامع الأموي في دمشق، قبيل صلاة الجمعة التي يتوقّع أن يشارك أحمد الشرع.

وتجمع المشاركون وبينهم رجال ونساء وأطفال في باحة المسجد بمشهد غير مألوف في العاصمة السورية. ورفع الكثير منهم علم الاستقلال السوري الذي تعتمده المعارضة، ورددوا هتافات عدة بينها: “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”.

(أ ف ب)