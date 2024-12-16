الشرع يدعو لرفع العقوبات… وترامب: «مفتاح الأحداث» في سوريا مع تركيا

دمشق ـ«القدس العربي»: دعا قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، أحمد الشرع، أمس الاثنين، إلى رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق، وفي وقت كشفت فيها واشنطن تواصلها مع حكام دمشق الجدد، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن تركيا سيكون معها “مفتاح الأحداث” في سوريا.

وقال الشرع لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “العقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن، وأن الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين”.

وبخصوص العلاقة مع إسرائيل، قال: “ملتزمون باتفاقية عام 1974 وعلى المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل بها أيضاً”. وبالتزامن مع تصريحات الشرع، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية تواصلت أكثر من مرة مع “هيئة تحرير الشام” في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس/ آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.

وفي الموازاة، أكد الرئيس ترامب أن تركيا هي “الطرف الفائز” في سوريا بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، معتبراً أن أنقرة سيكون معها “مفتاح الأحداث” في هذا البلد. وأضاف “تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية دون سقوط الكثير من الأرواح”، مشيراً إلى أن سوريا “بها الكثير من الأمور التي لا تزال غير واضحة”.

وتعليقاً على سقوط الأسد وفراره لموسكو، أكد ترامب أنه “لم يفكر في أن يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التخلي” عن الرئيس المخلوع. وأضاف “أستطيع القول إن (بشار) الأسد كان جزاراً وقد شهدتم ما فعله بالأطفال”.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة. وقال لامي في مؤتمر صحافي في لندن “أستطيع أن أؤكد أننا أرسلنا وفداً يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني”. وأشار إلى أنّ المملكة المتحدة ستدعم “عملية سياسية انتقالية جامعة، بقيادة سوريا وتنتمي إليها”.

أوروبياً، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إرسال موفد للاتحاد إلى سوريا، كما بينت أنه “يجب ألا يكون هناك مكان” في سوريا لروسيا وإيران.

وقالت إن التكتل “سيثير مسألة” القاعدتين العسكريتين الروسيتين مع القيادة الجديدة لسوريا، بعدما دعا عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع في بروكسل قادة سوريا الجدد إلى إخراج موسكو.