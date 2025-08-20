سياسة | عربي | سوريا

الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لانتخابات مجلس الشعب السوري

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

دمشق: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء مرسوما خاصا بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وتضمن المرسوم المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو (210) أعضاء، وينتخب الثلثان من أعضاء مجلس الشعب وفق أحكام هذا المرسوم. وتتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ونص المرسوم أن” تتولى اللجنة العليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

وحدد المرسوم أن لا يكون المرشح قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011،كما لم يسبق له أن كان عضوا في مجلس الشعب أو مرشحا له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه، وأن ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، وألا يكون منتسبا للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق و ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن انتخابات مجلس الشعب السوري سوف تتم في موعدها بين 15 و20 سبتمبر/أيلول القادم “.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أطلعت الرئيس السوري أحمد الشرع في الـ 27 من يوليو/تموز الماضي على أهم التعديلات التي أقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سوريا تعين إبراهيم علبي سفيرا جديدا لدى الأمم المتحدة
منذ يوم واحد
الرئيس السوري يتسلم النسخة النهائية لنظام الانتخابات التشريعية
27 - يوليو - 2025
 معاريف:  ألا تزال الفرصة قائمة لـ “توسيع اتفاقيات إبراهيم” بتطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل؟
22 - يوليو - 2025
إسرائيل للشرع: اتهامك لنا في السويداء يكشف عن ضعفك.. وطاولة ترامب تنتظرك 
20 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية