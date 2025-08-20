الشرع يصدر مرسوما رئاسيا يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لانتخابات مجلس الشعب السوري

دمشق: أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء مرسوما خاصا بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

وتضمن المرسوم المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب هو (210) أعضاء، وينتخب الثلثان من أعضاء مجلس الشعب وفق أحكام هذا المرسوم. وتتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ونص المرسوم أن” تتولى اللجنة العليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

وحدد المرسوم أن لا يكون المرشح قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011،كما لم يسبق له أن كان عضوا في مجلس الشعب أو مرشحا له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه، وأن ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، وألا يكون منتسبا للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق و ألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن انتخابات مجلس الشعب السوري سوف تتم في موعدها بين 15 و20 سبتمبر/أيلول القادم “.

الرئيس الشرع يصدر المرسوم 143 الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب 🔗 https://t.co/vCMUr9SlMN#سانا pic.twitter.com/kKyc8zl6hV — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 20, 2025

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أطلعت الرئيس السوري أحمد الشرع في الـ 27 من يوليو/تموز الماضي على أهم التعديلات التي أقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته.

(د ب أ)