الشرع يلتقي وفداً من الكونغرس… والاحتلال يعيد إسرائيليين حاولوا إقامة مستوطنة في سوريا

دمشق – “القدس العربي”: عبر إسرائيليون، أمس الثلاثاء، الحدود السورية، بقصد إقامة مستوطنة باسم “نفيه هبشان”، قبل أن يقوم جيش الاحتلال بإعادتهم.

وقبل أيام، وفي مقابلة مع قناة إسرائيلية، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه يشعر بأنه في “مهمة تاريخية وروحية”، وإنه “مرتبط جداً” برؤية “إسرائيل الكبرى”، وهو تصريح يشير فيه إلى السعي إلى توسيع احتلال أراضٍ في دول عربية عدة، منها سوريا.

وحسب قناة أي 24 نيوز، فقد عبرت مجموعة من العائلات القادمة من مستوطنات شمال الضفة الغربية الحدود نحو سوريا مقابل مستوطنة “ألون هبشان”، التي أُقيمت في الجولان عام 1981، بهدف إقامة مستوطنة جديدة باسم “نفيه هبشان”.

وأضافت أن قوة من الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي هرعت إلى الموقع بعد بلاغ في المنطقة، وأخرجت المتسللين من المكان، ثم جرى تحويلهم إلى التحقيق لدى الشرطة.

وكان المنظمون يعتزمون البقاء هناك فترة طويلة مع أطفالهم.

وأكد المنظمون الذين يطلقون على أنفسهم اسم “روّاد هبشان” أن الخطوة نُفّذت كمبادرة خاصة ومن دون أي دعم خارجي، مضيفين: “لكن من الممكن أن تتوفر في المستقبل فرصة للحصول على دعم لعملية الاستيطان في منطقة هبشان”.

إلى ذلك، استقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وفداً من الكونغرس الأمريكي في دمشق، بحضور وزيري الخارجية والداخلية.

وأفادت وزارة الخارجية السورية بأن الشرع استقبل وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي في دمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الداخلية أنس خطاب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وضمّ الوفد الأمريكي عضو مجلس الشيوخ السيناتور ماركوين ملن، والسيناتورة جوني إيرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جيسين سميث وجيمي بانيتا.