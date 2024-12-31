الشرع يلتقي وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق- (صور)

دمشق: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الثلاثاء، “وفدا من الطائفة المسيحية في العاصمة دمشق”.
أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر مقتضب نشرته عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”.
وأرفقت “سانا” خبرها بصور تظهر اجتماع الشرع مع العشرات من رجال الدين المسيحي بإحدى القاعات الضخمة.
ويأتي اللقاء بالتزامن مع احتفالات الطائفة المسيحية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.
وأكدت الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.
(الأناضول)
وكأن القائد احمد الشرع وفريقه يتبع خطوات مدروسة بعناية to do list ..
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كل ما يقوم به والتوقيت يبعث عن الانبهار.. اجوبته للصحافة وكأنه تدرب
عليها من قبل.. وهذا غير صحيح طبعا .. بل هو فطنة سياسية منه وفريقه.
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ماذا يفعل عموما..
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سيكون رئيسا لسوريا طبعا.. ولو اراد لكان الآن بانتخابات سريعة وشعبيته عالية جدا.
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لكنه لا يريد الآن..
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يريد ان يغزو القلوب ويلتحم الشعب حوله.. من اجل لحمة الشعب نفسه..
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ليس كديكتاتور وهو قد منع تعليق صوره مثلا.. وقول الشعر في حقه.
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يريد ان يشعر الفرد في سوريا بارتفاع ملحوظ في جودة الخدمات..
يريد ان يكون الشعب هو مصدر القوة وليس الجيش ولا الخارج..
وقد نجح الآن .. وفيديوهات اناس عاديين يتوعدون الشبيحة من اجل سوريا
تدل ان الشعب قد التحم حول السيد الشرع للدفاع عن سوريا.
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السيد الشرع يريد قوة شعبية حقيقية ستحمي سوريا حتى من تركيا ومن يريد الاتجار.
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يحتاج بعض الوقت.. وحينها ستتفجر طاقات الشعب السوري.
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هو لا يريد رئاسة فقط.. هو يبحث عن شيئ اكبر بكثير. وفق الله سوريا لما فيه الخير.
احسن رد للمتباكين على حقوق الاقليات فهذا من كان يصفونة بالارهابي فهو حارب من اجل سوريا والآن يامن طرفة المسيحيين بينما الشيعة بالعراق هن من هاجموا المسيحيين وهجروهم واغلقوا كناءسهم ولكن أمريكا والغرب صامتين بسبب مليارات النفط المهرب