الشرع يلتقي وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق- (صور)

دمشق: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الثلاثاء، “وفدا من الطائفة المسيحية في العاصمة دمشق”.

أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر مقتضب نشرته عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”.

وأرفقت “سانا” خبرها بصور تظهر اجتماع الشرع مع العشرات من رجال الدين المسيحي بإحدى القاعات الضخمة.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع احتفالات الطائفة المسيحية بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد استمر 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.

وأكدت الإدارة الجديدة التي تشكلت في سوريا بعد إسقاط النظام أن البلاد في عهدها الجديد ستضمن كرامة وحرية مواطنيها، مع تمثيل عادل لجميع الأطياف والأعراق.

(الأناضول)