سياسة | عربي | سوريا

الشرع يلتقي وفدا من جامعة الدول العربية في دمشق- (تدوينة)

18 - يناير - 2025

الصورة من حساب وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس"

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دمشق: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، السبت، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد حسام زكي.

أفادت بذلك وزارة الخارجية السورية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”.

وقالت إن “الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية، في دمشق”.

ولم تذكر الوزارة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

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  1. يقول abuelabed.:
    يناير 18, 2025 الساعة 11:49 ص

    نصيحة لوجه الله . لا تتعاملوا مع جامعة الدول العبرية. مضيعة للوقت

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  2. يقول وجدي:
    يناير 18, 2025 الساعة 12:01 م

    و غدا يخرجوا بعض الحكام العرب الدي كانوا مع نظام بشار و يقولوا نحن من طردنا بشار الاسد و رميناه في روسيا و هاد الحكام او على الاقل بعض الدول معروفة خصوصا في شمال افريقيا

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  3. يقول ساري الفجر:
    يناير 18, 2025 الساعة 11:03 م

    الجامعة أو الماحقة العربية لم تفعل شيئا لغزة فماذا سوف تفعل لسوريا

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