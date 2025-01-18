الشرع يلتقي وفدا من جامعة الدول العربية في دمشق- (تدوينة)

الصورة من حساب وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس"

دمشق: التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، السبت، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد حسام زكي.

أفادت بذلك وزارة الخارجية السورية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”.

وقالت إن “الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية، في دمشق”.

القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يلتقيان وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة السيد حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية pic.twitter.com/x5WqS2HnhD — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) January 18, 2025

ولم تذكر الوزارة فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية وأممية للاطلاع على رؤية الإدارة السورية للمرحلة الجديدة في البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)