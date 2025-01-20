سياسة | عربي | سوريا

الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين علاقات سوريا والولايات المتحدة

20 - يناير - 2025

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دمشق: وجّه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الإثنين، تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، متطلعا لتحسين علاقات البلدين.

وقال الشرع: “نيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية”، وفق بيان نشره حساب القيادة العامة بسوريا.

وأضاف: “جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، حيث أدت الصراعات إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة، نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”.

وتابع: “نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم، ولدينا إيمان بأن الإدارتين ستستغل الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا البلدين”.

وفي وقت سابق الإثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فيما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب الإثنين، إن العالم كان “عنيفا” خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب، مضيفا أن “العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولا”.

(الأناضول)

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  1. يقول ناصر خالد:
    يناير 20, 2025 الساعة 10:51 م

    وبدأ الخضوع

    رد
  2. يقول أبو نواس:
    يناير 21, 2025 الساعة 12:48 ص

    الكل بدأ يتودد له لأنه جاد بما يقوله

    رد

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