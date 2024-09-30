الشرق الأوسط…

عاجل..الجيش الإسرائيلي: سنضرب بقوة في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلائها فورا

عاجل..البيت الأبيض: الطريق للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان هو التوصل إلى حل دبلوماسي

عاجل.. القناة 12 العبرية: تعليمات مشددة لسكان الجليل الأعلى شمال إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ

عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدات الوزاني وسهل مرجعيون والخيام جنوب لبنان

عاجل.. كتائب القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في تفجير حقل ألغام معد مسبقا شرق مدينة خان يونس

عاجل.. واشنطن: إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود