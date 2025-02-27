الشركات الروسية تستأنف العمل في حقول نفط كُردستان العراق

■ موسكو – رويترز: نقلت وكالة تاس للأنباء الروسية أمس الخميس عن وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف قوله إن إقليم كُردستان العراق والحكومة العراقية توصلا إلى تسوية لنزاعاتهما حول النفط وهو ما سيسمح للشركات الروسية باستئناف مشاريعها في الإقليم.

ومن بين الشركات التي علقت أعمالها في الإقليم شركة «» أكبر شركة روسية لإنتاج النفط. وأوقفت الشركة بعض العمليات لأسباب أمنية أثناء قيامها بأعمال بالقرب من الحدود مع سوريا.

وكان استئناف صادرات النفط من كُردستان العراق عائقاً رئيسيا في العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الإثنين الماضي إن العراق ينتظر موافقة تركيا على استئناف تدفقات النفط من الإقليم على أمل استئنافها في غضون يومين.

وحسبما ذكرت وكالة تاس، قال وزير الطاقة الروسي إنه تلقى معلومات عن حل الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

ونقلت الوكالة عنه قوله «هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأن شركاتنا تعمل في الإقليم واستثمرت الكثير في المشاريع. لكن بعد ذلك، بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وكردستان (العراق)، تم تعليق هذه المشاريع».

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عنه أيضاً أن شركة «زاروبيغ نفت « الروسية المملوكة للدولة تسعى للعودة إلى العراق. وتركت الشركة البلاد في أوائل التسعينيات بعد غزو صدام حسين للكويت