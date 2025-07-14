الشركات العاملة في كُردستان العراق مستعدة لاستئناف تصدير النفط بعد توقيع اتفاقيات مُلزِمة

بغداد – د ب أ: أعلن مايلز، المتحدث باسم اتحاد صناعة النفط في كُردستان، أمس الإثنين استعداد الشركات الأعضاء في الاتحاد لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم فور توقيع اتفاقيات مكتوبة وملزمة مع الحكومة العراقية الاتحادية.

وقال المتحدث في بيان صحافي «لطالما أكد اتحاد صناعة النفط في كردستان على وجوب الالتزام التام بعقود تقاسم الإنتاج المبرمة مع أعضائنا»، ً إلى تكثيف المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية للتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا وذلك بهدف تحقيق ذلك في المدى القريب.

كما ذكر أن الشركات الأعضاء في الاتحاد وممثلين عن شركات نفط دولية أخرى عاملة في إقليم كُردستان شاركت في اجتماع عقد مع مسؤولين من حكومة الإقليم والحكومة العراقية حيث أكدت شركات النفط الدولية استعدادها لاستئناف التصدير فوراً عبر خط أنابيب العراق-تركيا بمجرد إبرام اتفاقيات ملزمة تضمن ضمان سداد هذه الصادرات، بما يتوافق مع الشروط التعاقدية السارية قانوناً لكل شركة نفط دولية.

وأوضح أن الشركات تطالب بتسوية متأخرات الدفع المتبقية التي سيتم الاتفاق عليها مع كل شركة وسداد جميع المدفوعات بسرعة وشفافية، وبطريقة مقبولة لدى شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان، إما نقداً أو عن طريق تحويل حصتها المستحقة من النفط عينيا.

وكانت وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه قد خاضت عشرات الاجتماعات لإستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لكنها فشلت في التوصل لاتفاق ِ لتصدير نحو 400 مليون برميل من حقول الإقليم بسبب خلافات حول ملف كِلَف إنتاج البرميل الواحد والمستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.

وأعلنت حكومة إقليم كُردستان أن الحكومة العراقية أوقفت دفع رواتب موظفي الإقليم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية الاتحادية «سومو».