الشركة «القطرية القابضة» ستنفذ مشروعا في العراق تصاميمه مستوحاة من حدائق بابل

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، انطلاق العمل في مشروع بناء مجمّع سياحي ضخم في المنطقة «الخضراء» وسط العاصمة الاتحادية بغداد، من المقرر أن تنفذه الشركة «القطرية القابضة»، في خطوة تمهد لدخول الشركات القطرية مجال الاستثمار في البلاد، وفيما أكد أن «التعاون الواعد» بين البلدين انطلق جدّياً عقب زيارة أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني إلى العراق في حزيران/ يونيو الماضي، أشار إلى نظرة حكومته إلى الاستثمار العربي بوصفه إحدى بوابات التكامل الاقتصادي.

وضع حجر الأساس

ومساء أول أمس، وضع السوداني، حجر الأساس للمشروع الذي يضمّ فندقاً كبيراً ومجمعاً سكنياً ومرافق سياحية متنوعة، وتنفذه شركة استثمار «القابضة القطرية»، وهو باكورة أعمال ومشاريع الاستثمار القطرية في العراق، ضمن توجهات الحكومة في تعزيز الفرص والعمل نحو التكامل الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة لإسهامات الشركات العربية والأجنبية بمشاريع البنى التحتية في العراق.

ورحب رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال الحفل، بـ»الإخوة من دولة قطر الشقيقة»، وثمن «روح المبادرة والإصرار في تنفيذ باكورة التعاون بين العراق وقطر».

كما تقدم بالشكر للفريق الحكومي، أمين بغداد ورئيس هيئة الاستثمار ومدير مكتب رئيس الوزراء والمستشارين، «الذين هيّأوا كل المتطلبات المتعلقة بتخصيص الأرض ومنح الإجازة الاستثمارية في فترة زمنية قياسية».

وأضاف: «نضع حجر الأساس لهذا المشروع السياحي الخدمي التنموي في بغداد التي ستبقى محطّ اهتمام العالم بأسره وفي كل المجالات»، مبيناً أن «بغداد اليوم قلب النشاط التجاري والثقافي والمعرفي والسياسي والاقتصادي».

وتحدث عن العمل على «تنفيذ المشاريع في شتى المجالات، سواء البنى التحتية أو الخدمية أو السكنية»، معتبراً أن «التعاون الواعد بين العراق وقطر انطلق بصورة جادة في الزيارة المهمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي حل ضيفاً على بغداد».

ورأى أن «هذا المشروع الاستثماري الذي تنفذه شركة استثمار القابضة القطرية، سيكون علامة معمارية مميزة تُضاف إلى الهوية المعمارية لبغداد»، مستدركاً بالقول: «اطلعنا على التصميم الذي استُوحيَ من التاريخ والمعالم الحضارية، وسيكون تحفة معمارية تليق ببغداد».

وتابع: «تنظر الحكومةً إلى الاستثمار العربي بوصفه إحدى بوابات التكامل الاقتصادي. تبنّينا، منذ اليوم الأول، مبدأ الشراكات الاقتصادية بين العراق والأشقاء العرب والدول الإقليمية»، لافتاً إلى أن «دولة قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمارات الناجحة».

يضم فندقاً كبيراً ومجمعاً سكنياً… والسوداني وصفه بـ«العلامة المعمارية المميزة»

ووفق له، فإن هذا المشروع «الأول ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر، وهناك مشاريع أخرى قيد البحث في مختلف القطاعات»، موضحاً أن «العراق يمتلك الكثير من الفرص الواعدة، والحكومة تقدم التسهيلات والدعم للشركات الجادة». وتعهد بـ»دعم المستثمر والشركة والقطاع الخاص الجادّ في تنفيذ مشاريع الاستثمار، في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان العراق»، مؤكداً أن «الاقتصاد العراقي يمتلك قاعدة متينة من الفرص والإمكانيات، والحكومة لديها رؤية واضحة لها». وزاد: «حين نتكلم عن مشروع طريق التنمية، فإننا نؤسّس لمشاريع تتكامل مع هذا المشروع الحيوي الذي يمثل واحداً من أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة». في السياق، كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، عن تصاميم مشروع «ريكسوس» السياحي وسط العاصمة بغداد.

وقال، خلال وضع حجر الأساس للمشروع إن «هذا المشروع يعد من أضخم المنتجعات السياحية في العراق، وتصاميمه مستوحاة من حدائق بابل المعلقة، وسيكون علامة مميزة في العاصمة من خلال حداثة التصاميم ودقة العمل والجدول الزمني المحدد لاتمام المشروع».

وأضاف أن «المنتجع يضم أجنحة فندقية فخمة مع شقق فندقية وفلل ومركز مؤتمرات ومعارض وقاعات للاجتماعات والمناسبات ونادي رياضي ومسابح خارجية ومغلقة وملاعب رياضة متعددة ومطاعم وحدائق وخدمات عامة»، مبينا أن «الهيئة الوطنية وملاكاتها قد بذلت جهودا كبيرة في اتمام العقد والاجازة الاستثمارية مع شركة استثمار القابضة القطرية للشروع ضمن الجدول الزمني لإكمال المشروع».

وإضافة إلى مكّية ومحافظ بغداد وأمين العاصمة، شارك في حفل وضع حجر الأساس شخصيات وزارية واقتصادية ورجال أعمال وممثلي شركات استثمارية في العراق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلّع السوداني، على المخططات الأولية، والمرتسمات الكلية للمشروع تقدمت بها شركة استثمار القابضة القطرية المختصة بالتطوير العقاري والاستثمار في الوجهات السياحية.

خلق فرص العمل

وقال السوداني في بيان حينها، خلال إطلاعه على المخططات والنماذج، أن «الحكومة جادة بكل أجهزتها في العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال، وبما يمكّن الاقتصاد العراقي من الانفتاح وتجسير الترابط مع الاقتصاد العالمي، وهو ما سينعكس محلياً على خلق فرص العمل، وفتح المزيد من نوافذ التنمية».

وذكر البيان أن «مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الماضية التي عقدها في الأول من شهر آب/ أغسطس، المضي في المشروع الذي سيضم بناء فندق هو الأحدث في العاصمة بغداد، وسلسلة مطاعم عالمية وقاعات رئاسية للمناسبات الرسمية المحلية والدولية، إلى جانب عدد من الوحدات السكنية العمودية، بتصاميم مستوحاة من تاريخ وحضارة بلاد الرافدين، وعلى مساحة 19 دونماً، على أن يُفتتح قبل العام 2025».