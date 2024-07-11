الشركة القطرية للصناعات التحويلية تعلن التشغيل التجريبي لمصنع عبوات زجاجية

الدوحة – رويترز: أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية أمس الخميس أن التشغيل التجريبي لمصنع جزاز للعبوات الزجاجية البالغ كلفته 360 مليون ريال (98.75 مليون دولار) بدأ في 15 يونيو/ حزيران.

وقالت الشركة في بيان لبورصة قطر إنها تساهم في المصنع بنسبة 50 في المئة بينما يمتلك النسبة الباقية مستثمرون محليون وخارجيون.

وتوقع البيان أن تستمر التجارب التشغيلية لنحو شهر، على أن يبدأ الإنتاج التجاري وتشغيل المصنع بكامل طاقته والبيع للعملاء المحليين والأجانب في بداية أغسطس/ آب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع في المرحلة الاولى نحو 200 طن في اليوم أي قرابة مليون عبوة يوميا، ومن المقرر إضافة فرن ثان وخطوط إنتاج إضافية له مما سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى المثلين تقريبا.

والمصنع هو الأول من نوعه في قطر ويختص بإنتاج العبوات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية والعصائر والمواد الغذائية المختلفة وغيرها من المواد الأخرى.