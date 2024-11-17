الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا تعلن انقطاع التيار غدا جراء الهجمات الروسية

كييف: أعلنت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرينيرجو) اليوم الأحد عن قطع الكهرباء في البلاد لعدة ساعات غدا الاثنين، جراء الهجمات الروسية الواسعة على البنية التحتية للطاقة في أنحاء البلاد.

وأفادت الشركة، في منشور على حسابها على تطبيق تلغرام، أنه من المقرر قطع التيار الكهربائي مرتين لعدة ساعات بين الساعة 6 صباحا و10 مساء بالتوقيت المحلي (2000-0400 بتوقيت غرينتش).

وطلبت الشركة أيضا من المواطنين عدم استخدام أجهزة كهربائية متعددة ذات استهلاك مرتفع للطاقة في وقت متزامن. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك قيود إضافية ستفرض في الأيام القادمة.

وكانت روسيا قد شنت هجوما مركبا واسع النطاق باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز على أوكرانيا في وقت مبكر صباح اليوم الأحد. وأفادت وزارة الطاقة في كييف أن منشآت الطاقة كانت هي الأهداف الرئيسية للهجوم.

ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق. وقالت شركة “أوكرينيرجو” إن اثنين من موظفيها لقيا حتفهما أيضا في الهجوم.

(د ب أ)