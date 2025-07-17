الشركة المصرية المتحدة تعلن انتهاء رحلة لميس الحديدي على شاشاتها

القاهرة – «القدس العربي»: أصدرت الشركة المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر الأربعاء بيانا عبر صفحتها الرسيمة على «فيسبوك» أعلنت فيه عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي.

وجاء في نص البيان: «بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة لميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة المقبلة.

وتتمنى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للأستاذة لميس الحديدي دوام التوفيق والرقي والتقدم والازدهار.

وفي السياق نفسه، تشكر الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الخمس سنوات التي شرفت بالعمل فيها مع الشركه المتحدة».

يذكر أن لميس الحديدي قدمت مؤخرا على قناة «أون» برنامجها المسائي «كلمة أخيرة».