الشركة المصرية المتحدة توقف أحمد شوبير عن تقديم برنامجه بسبب «خروجه عن النص» 

القاهرة – «القدس العربي» : أعلنت الشركة المتحدة المصرية إنهاء تعاقدها مع الإعلامي أحمد شوبير.

وكشف مصدر من المتحدة: «أن إدارة الشركة ترى أن احمد شوبير دأب مؤخرا على عدم الالتزام بالسياسة التحريرية والتعلميات الموجهة إليه في ما يخص معالجة القضايا المختلفة».

وأضاف: «كما ترى إدارة الشركة المتحدة أن شوبير خرج عن النص في أكثر من مناسبة، كان آخرها تغريدة «اجتماع ثم اجتماع ثم بيان»، والتي رفض حضور التحقيق الذي تقرر معه بسببها».

والتغريدة المذكورة قد نشرها شوبير تلميحًا منه عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك من بعد رفض الأخير في بيان رسمي خوض أي مباراة في الدور الثاني، وبعد لقاء فاركو، سوى بعد انتهاء جميع الفرق من مباريات الدور الاولى.

وأكمل المصدر: «فيما يخص قضية أحمد رفعت، فقد خرج عن النص في أكثر من حلقة».

وقد دافع شوبير في حلقة أمس عن اللاعبة شهد سعيد المتهمة بإصابة جنة عليوة عن عمد، في حين أن وزارة الرياضة قد أعلنت في بيان عن إعادة فتح التحقيق في أزمتها.

وقال البيان الرسمي من شركة المتحدة: «قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه الأستاذ/أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً.

ورأى أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها».

وقد واجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات عقب واقعة وفاة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، وذلك على خلفية تصريحات سابقة له بعد سقوط اللاعب في أرضية الملعب وتحدث عن إمكانية أخذ «رفعت» لجرعات منشطات.