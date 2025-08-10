“الشعبية” ترفض المساعدات “الإذلالية” وتحمل حماس مسؤولية ملاحقة التجار “المجرمين”

غزة- “القدس العربي”:

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمرار عمليات إنزال المساعدات الغذائية على سكان قطاع غزة من الجو، بعد أن أودت العمليات الأخيرة إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، خلال محاولاتهم البائسة للحصول عليها وسط الجوع والحصار.

ووصفت الجبهة الشعبية عمليات إسقاط المساعدات بـ”الخطيرة والمهينة والإذلالية”، وأكدت أنها تتنافى مع الكرامة الإنسانية، وتحاول تسويق حلول جزئية لا تعالج جذور الأزمة.

وشددت على أن هذه الخطوات تمثل “محاولات شكلية” من النظام الدولي للتنفيس عن الضغوطات الشعبية والتحركات الجماهيرية التي تجوب عواصم العالم.

وأكدا أن “الحل الجذري يكمن في فتح جميع المعابر فوراً ودون قيد أو شرط، وإدخال المساعدات بكميات كافية وعلى مدار الساعة، بما يشمل كافة أنواع السلع والأدوية والوقود، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة ودائمة تصل إلى جميع مناطق القطاع دون استثناء”.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“، قللت من أهمية عمليات الإنزال الجوي، وقالت إنها “مكلفة للغاية وغير فعالة”.

وحذرت الشعبية من التداعيات الخطيرة لاستمرار أزمة “العمولة” وارتفاع نسبها، والتي تثقل كاهل المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.

وحملت حركة “حماس” باعتبارها “حكومة الأمر الواقع” في غزة المسؤولية في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإجرائية بحق من وصفتهم بـ”المجرمين الذين يسرقون أموال الفقراء والمكلومين والمعذبين”.

وطالبت الجبهة الشعبية من حركة حماس العمل على تشديد الرقابة على الأسعار، ومواجهة سياسات نهب المساعدات التي تنفذها عصابات وسماسرة، بما يحمي حقوق الناس ويضمن وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وقالت “إن غزة اليوم تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة على جميع الصعد، إنسانياً في ظل استمرار سياسة التجويع الممنهجة، وانهيار الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكلٍ جنوني، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والعربية والدولية، وممارسة ضغط سياسي وشعبي حقيقي من أجل، وقف الحرب فوراً، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر بشكل دائم وكامل أمام البضائع والمساعدات الإنسانية”.

وختمت بالقول “️إن كرامة شعبنا لا يمكن أن تخضع للابتزاز أو المساومة أو الاستعراض الإعلامي من المجتمع الدولي، وإن استمرار هذه السياسات المذلة يجب أن تتوقف فوراً”.