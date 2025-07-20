الشعر كعلاج نفسي: تجربة فرات إسبر في «عيادة يونغ»

لو أردت أن أضع عنواناً آخر لكتاب الشاعرة فرات إسبر «الشعر في عيادة كارل يونغ» لوضعت عنوانا هو «عصارة الأيام»، عنوان الكتاب الأخير الذي كتبه المسرحي سومرست موم. لأن فرات إسبر جمعت كل دواوينها وتجاربها في كتابه الشعر، وعلاقتها مع نقاد وشعراء وأصدقاء، وعصرت رحيق إبداعها في كتاب.

تقول الشاعرة في مقدمة الكتاب، لا أؤمن بعلاج نفسي يأتي من خارج ذات الإنسان، فهو الأول والأخير الذي يُعالج نفسه ويناضل من أجلها ضد الفشل والخيبات والقنوط، وهذا كله عرفته في حياتي. وتقول، إنها قرأت في مكان ما لم تعد تذكر أين، أن الشعر يشفي من الأمراض، والبعض يرجح هذا القول لهوميروس، والبعض الآخر نفاه عنه. تعترف فرات إسبر بأنها تأتأت كثيراً وارتجف قلبها واهتزت يدها التي تحمل الورقة لتكتب الشعر. ثم بدأت تقرأ وتكتب وتمحو ومرات تشهق من ألم القصيدة وتقول: هل حياتي هي شعري؟ وهل حقاً شعري هو شفائي؟ ادخلوا أنفسكم آمنين، حرروها بالشعر والكتابة، ففي النفس سُمها، وفي النفس ترياقها. أيها الخوف سأرميك بسهام الشعر!

اعتراف

الرسائل التي تصلني من بعد نشر نصوصي الشعرية أعتبرها بديلاً عن كل نظريات العلاج النفسي، وكأنني خُلقت لأتداوى بحب الناس لشعري. كبرت مثل عاصفة، لم يكن لديّ ما يقويني إلا اليأس الذي كان صاحباً وصديقاً، ومنه ابتكرت معجزة المرأة التي

لا يُمكن كسرها. الكلمات تصنع المعجزات لها القدرة على السحر، وصرت شاعرة أعيد تشكيل حياتي بالشعر والمعنى، كي أكون مثل الماء الذي لا ينكسر.

الشعر ليس درباً مستقيماً

تكتب فرات: الشعر رحلة أحزان شائكة في الصعود والهبوط، مفتوحة على التأويل والمنعطفات، رحلة حميمة بين الجسد والروح ورحلة علنية بين الأنا والعالم حولنا.

الضمائر في اللغة العربية كثيرة، لكنها في البشر قليلة، لذلك تحدث الحروب والمجازر ويموت الأطفال. تقول: أذهب إلى الكتابة دون الحاجة إلى الوضوء ـ أذهب إلى الصلاة وأقرأ: اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم.

لماذا يكره السلفيون الشعر؟

تعترف الكاتبة بحادثة: تصلني رسالة من محمد صالح بن عمر أستاذ التعليم العالي في جامعة قرطاج، يكتب لي: أرغب في ترجمة قصيدتك، المُرفقة أدناه، إلى الفرنسية لكنني أخاف. وهو قد ترجم لي عشرات القصائد. يقول لي: مقطع رائع فرات لكن لو ترجمته إلى الفرنسية لأهدر السلفيون دمي. النص هو:

أمضي مثل غناء مخنوق في حنجرة ـ مثل حنين مدفون في الصدر ـ لن تراني ـ لن تراني ـ إلا مثل غيمة ـ ولن تراني إلا كضوء ـ ولن تلمسني إلا كنسمة خفيفة، أنا مثل الله تراني في كل مكان ـ ماذا يريد الشعر مني أكثر من هذا؟

تكتب لي صديقة من باريس الكاتبة هيفاء بيطار: إن شعرك يا فرات كان عزاء لي في موت أمي. وأقول بعد هذا الاعتراف، أليس من حق الشعر أن يفرح ويُصلي؟ هذا والله كلام يشفي! سوريتان غريبتان من أحجار أوغاريت بنات الآلهة القديمة، التي تتربع في أحضان ابن هاني، بنات رأس شمرا. كلانا من بلاد متعددة الثقافات، أم الأبجديات، بنات الشعر والرواية لم يجمعهما الوطن، غريبتان مفجوعتان بهموم البلاد وصفيرها العالي. الشعر هو لك يا هيفاء عزاء، وهو لي شفاء. كيف للبلاد أن تجمع نداها؟ فقد فرقتنا كما يُفرق الحريق الغابة، وكما النساء ضحايا الأبدية.

وفي بوح عميق بين فرات وذاتها تكتب: في الظلام أزرع بذرة، وفي النور أناديها لتخرج، وهكذا مضيت بين الشعر والزرع. في النور أكتب، وفي اليأس أزرع، والشمس تتنهد. إنها أبعاد مجهولة كما قال أدونيس، الذي أحب شعري والذي لم يكن يعرفني ولا يعرف شعري، كان عمي ولم ألتقه إلا مرات معدودات، وربما لو رآني اليوم لما عرفني. أمضي إلى طرقات يبست عليها أقدامي وأنحني لألتقط حجراً سقط مني ذات يوم، وما زال ينتظرني كي أعود وعدت، بذاكرة عجفاء، وبيد ازدادت عروقها انتفاخاً – وبين الكتابة والكتابة، انحنى الأبد الذي انتظرته، ومضيت أشد ما بقي من عظم ظهري ـ الآن، الآن أنظر حولي ـ وأرى الفراغ قد اكتمل بالفراغ ـ وكارل يونغ ينظر إلى السماء ويصغي ـ لقد فاضت القصيدة على عقده النفسية ـ ادخلوا باب القصيدة ـ لتشهد الدنيا بأني شفيت – تصرخ الشاعرة.

هذا هو الشعر

الشعر بطاقته الروحية أصيل كالأحصنة، وها أنا بصمت الجياد أكتب وأعترف، وبوفائها أرسم ما يُمكن رسمه على هذه الصفحات وما قد مر في حياتي

الشفافة وفي حياتي المُعتمة. هل السحر في الشعر أم فينا ـ من أين تأتي هذه الجاذبية؟ أقرأ القصيدة وأبكي! عليّ أن أكون في مستوى هذا الجرح الإلهي، الذي خصني به لكشف أسراري وترميم جراحي. أمشي في أغوار القصيدة أستكشف جسداً هشاً

يحيا ويموت ويتطهر بماء الكلام.

مقطع بعنوان جسدي الضائع

الجسد مهزوم ومُعتقل. على الرجال أن يغضوا أبصارهم، وعلى النساء ألا يضربن بأرجلهن هذه الأوامر عمقت غياب الجسد كظاهرة روحية. الجسد طائر بملايين الأجنحة ودون الجنس لا معنى له، فهو مُعتقل وأسير، تضعف قواه ويهزل ويمرض، نحب أجسادنا ونتطلع إليها في مرايا خفية. أخاف أن أظهر جسدي في الكتابة مع أنني أفهم العلاقة الصافية التي تربطني به، أفهم ما أريد وأفهم ما هو يريد، ولكنني أخاف الحديث عنه. نخطف الصور من أجسادنا ونُغلفها في صدر القصائد. ما أكتبه على الورق الباطن أمحوه من على الورق الظاهر، ونتعادل في الوزن المرئي. مع بوذا أستعيد جسدي الضائع ـ وبين تيه وتيه أتلاشى ـ لقد حرمت على نفسي الشهوات ـ كما تُحرمها القديسات ـ الرغبة في جسدي ترتجف – كلما هبت رياح، وكلما عصف مطر.

كتاب وبوح عميق وساحر للشاعرة فرات إسبر، التي تملك موهبة شعرية متميزة والأهم أنها نجحت في القطيعة مع الماضي الذي يخنق المرأة المبدعة في ثنائية الإثم، خاصة حين تتحدث عن جسدها ورغباتها وعن الدين.

أختتم بمقطع كتبته فرات إسبر: صديقتي تهديني ثمار الزمن ـ وأنا أقول لها إنها فواكه الجنة، ونضحك وأقول: لن نتذوقها إلا على الأرض ونضحك. وتقول: تعلمت التوبة قبل أن أختبر الخطايا. هو شعر المرأة الحرة التي تؤمن بأن الشعر يشفي أمراض الروح، وأنها عاشقة للشعر وهو حريتها وكرامتها ووجودها.

«الشعر في عيادة كارل يونغ» / الشاعرة: فرات إسبر/ الناشر: دار سومريون للطبع والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2025.

كاتبة سورية