“الشفاء الطبي”: 35 ألفا من سكان غزة نزحوا إلى المجمع

غزة: أعلن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مساء الجمعة، أن 35 ألفا من سكان القطاع نزحوا إلى المجمع منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الدكتور محمد أبو سليمة مدير عام المجمع في تدوينة على صفحة وزارة الصحة في غزة على فيسبوك “35 ألفا من سكان القطاع نزحوا إلى مجمع الشفاء بسبب العدوان الإسرائيلي”.

وبثت الوزارة على صفحتها مقطع فيديو لما قالت إنه “مشاهد حية لاستهداف الاحتلال للنازحين على الطرقات وتعرض الطواقم الإسعافية للهجوم إثر محاولة إجلاءهم”.

كما نشرت صورة لطفلة من سكان رفح جنوب قطاع غزة، “فقدت أبيها وأمها وأفراد عائلتها في القصف الإسرائيلي”، حسب بيان الوزارة.

وبدأ مئات آلاف الفلسطينيين، الجمعة، بالنزوح من مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي بالمدينة، بعد طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء المدينة.

وذكر مراسل الأناضول في قطاع غزة، أن مئات آلاف الفلسطينيين بدأوا بالنزوح من مساكنهم في مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلائها.

وأشار إلى أن عائلات بأكملها تصل وتنصب بعض الخيام مما هو متوفر لديها للاحتماء في المجمع الطبي.

وذكر أن “السكان في حالة ذعر وخوف”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا قائلا إنه “سيواصل العمليات بشكل كبير”.

وقالت الأمم المتحدة في وقت متأخر يوم الخميس إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان: “ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة”.

وقال “إن الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي”.

بدروه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن تحذير سكان غزة للانتقال “دعاية زائفة وحرب نفسية”.

وحث المكتب في بيان السكان على تجاهل التحذيرات الإسرائيلية.

(الأناضول)