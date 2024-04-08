الشهيد وليد دقة: خصوبة المقاومة وفرادة الذات

تبدأ جريمة اغتيال الأسير الفلسطيني الشهيد وليد دقة (62 سنة) من حيثيات كلاسيكية في الطرائق الفاشية التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها الحرمان من أبسط إجراءات العلاج الطبي حتى حين يكون الأسير مصاباً بأمراض سرطانية خطيرة ونادرة، والتواطؤ بين سلطات السجون والمحكمة العليا على رفض الإفراج عن السجين حتى بعد انتهاء محكوميته الجائرة أساساً، ومنعه من حقّ الحصول على إقرار قانوني بأبوّة ابنته من زوجته الشرعية، وسوى ذلك من تلاوين القمع والقهر والاضطهاد.

لكن الطرائق الهمجية لا تنتهي عند استشهاد الأسير لأن سلطات الاحتلال تحجب عن أهله الحق البسيط في استلام جثمانه ودفنه كما يليق بأي كائن إنساني عزيز على أسرته وقومه، كما تمنع السلطات ذاتها إقامة دار عزاء له طبقاً لأصول بسيطة في تكريم الراحلين. ويستوي في حظر العزاء أن يُقام على بقعة واقعة في الضفة الغربية، أو على شطر بلدة باقة الموازي الذي اغتصبه الكيان الصهيوني في سنة 1949.

المعطيات تقول إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 9.400 أسير، وأن في عدادهم نحو 80 أسيرة، وأكثر من 200 طفل، فضلاً عن 3.600 معتقل يصنفهم الاحتلال في خانة عجيبة يسميها الاعتقال الإداري الذي لا يخضع لأي تهمة أو محاكمة. وتلك أرقام لا تحتسب قرابة 849 من الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية في مناطق قطاع غزة أو أثناء تواجدهم للعمل في الداخل الإسرائيلي بعد عمليات «طوفان الأقصى».

وثمة الكثير من العناصر المشتركة التي تجمع بين هؤلاء الأسرى والمعتقلين، لم تبرزها منظمات حقوقية فلسطينية أو إسرائيلية فحسب، بل كانت وتظل موضوعاً لعشرات التقارير التي تصدرها هيئات حقوقية دولية عالية المصداقية، لا تغيب عنها لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وثمة خصوصيات بالطبع، هي في بعض وجوهها دلالات على العمق الإنساني غير المحدود لهذه الشريحة الأسيرة من نساء ورجال المقاومة الفلسطينية، كما أنها علامات على التفرّد الذاتي والشخصي الذي يتمتع به هذا الأسير المقاوم أو ذاك.

فليس أمراً مألوفاً أن يتابع الأسير دراساته العليا من داخل الزنزانة، وأن يحصل على شهادات عالية من جامعات مفتوحة ويدير حلقات أكاديمية وتدريسية رغم العراقيل الفاشية التي تفرضها سلطات الاحتلال على السجناء. وليس تفصيلاً عابراً أنه كتب سلسلة من الأعمال الأدبية والسياسية والفكرية، وأن تُستلهم بعض نصوصه لإعداد مسرحية عرضها مسرح الميدان في مدينة حيفا واضطر الاحتلال إلى حظرها. أخيراً، وليس آخراً، بلغ الشهيد دقة وزوجته ذروة التسامي على التنكيل وملاقاة حسّ البقاء وتثبيت الوجود الفلسطيني، حين أفلحا في إنجاب طفلتهما ميلاد، مطلع العام 2020 عبر «تحرير نطفة» مهربة.

ويبقى أن جثمان الشهيد دقة سوف ينضم إلى جثامين 304 من الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا برصاص جيش الإسرائيلي منذ حرب 1967، أو ممن قضوا تحت التعذيب والإهمال الطبي في السجون والمعتقلات، ويحتفظ بهم الاحتلال في «مقابر الأرقام». تعددت جرائم الحرب، إذن، والمجرم واحد.