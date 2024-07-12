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الشواطئ مقصد سكان غزة لتخفيف وطأة الهجمات الإسرائيلية وحر الصيف

12 - يوليو - 2024

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غزة: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من البر والجو والبحر، يقصد سكان غزة الشواطئ، وبالأخص شاطئ دير البلح للسباحة، ولتهدئة أنفسهم وأطفالهم والتخفيف من وطأة الهجمات عليهم وحر الطقس.

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    يوليو 12, 2024 الساعة 11:39 ص

    المستثمرون { الإمبرياليون } يرون في شاطيء غزّة فرصة استثنائيّة للاستثمار العقاريّ؛ وإقامة العمارات والفلل والشقق والمشاريع…على هذا الشاطيء الغزيّ…يريدون البناء على الدماء؛ دون أنْ يفعلوا شيئًا عمليًا لوقف نزيف الدماء.

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