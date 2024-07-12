الشواطئ مقصد سكان غزة لتخفيف وطأة الهجمات الإسرائيلية وحر الصيف

غزة: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من البر والجو والبحر، يقصد سكان غزة الشواطئ، وبالأخص شاطئ دير البلح للسباحة، ولتهدئة أنفسهم وأطفالهم والتخفيف من وطأة الهجمات عليهم وحر الطقس.