الشواطئ مقصد سكان غزة لتخفيف وطأة الهجمات الإسرائيلية وحر الصيف

غزة: مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من البر والجو والبحر، يقصد سكان غزة الشواطئ، وبالأخص شاطئ دير البلح للسباحة، ولتهدئة أنفسهم وأطفالهم والتخفيف من وطأة الهجمات عليهم وحر الطقس.
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المستثمرون { الإمبرياليون } يرون في شاطيء غزّة فرصة استثنائيّة للاستثمار العقاريّ؛ وإقامة العمارات والفلل والشقق والمشاريع…على هذا الشاطيء الغزيّ…يريدون البناء على الدماء؛ دون أنْ يفعلوا شيئًا عمليًا لوقف نزيف الدماء.
المستثمرون { الإمبرياليون } يرون في شاطيء غزّة فرصة استثنائيّة للاستثمار العقاريّ؛ وإقامة العمارات والفلل والشقق والمشاريع…على هذا الشاطيء الغزيّ…يريدون البناء على الدماء؛ دون أنْ يفعلوا شيئًا عمليًا لوقف نزيف الدماء.