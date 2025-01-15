الشيباني بعد لقاء اردوغان: سوريا لن تكون مصدر تهديد لتركيا

دمشق – «القدس العربي»: تعهد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الذي زار تركيا، أمس الأربعاء، والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان، بأن لا تكون أراضي بلاده، مصدر تهديد لأنقرة، فيما التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا قائد الشرع، في دمشق، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي دعا إلى تحقيق “العدالة الانتقالية”، معتبرا أن الأمر “بالغ الأهمية”.

ووفق “الأناضول” فإن الرئيس أردوغان استقبل الشيباني في المجمع الرئاسي التركي، وأشارت إلى أن اللقاء عقد مغلقا بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وفي بيان نشرته عقب اللقاء، ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان استقبل فضلا عن الشيباني، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السوري أنس خطاب. وأوضح البيان أن اللقاء تناول آخر المستجدات في سوريا والخطوات التي سيجري اتخاذها للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وشدد على أهمية رفع العقوبات الدولية عن سوريا. كما أكد أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا.

وعقب لقاء أردوغان، عقد الشيباني مؤتمر صحافي مع فيدان الذي أكد أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة في الإشراف على معسكرات تنظيم “الدولة الإسلامية” في البلاد.

وأوضح “مثلما نقول دائما، نحن مستعدون أيضا لتقديم المساعدة اللازمة للإدارة الجديدة في إدارة معسكرات داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وسجونها”.

وذكر بأن الجهود الدبلوماسية ستستمر لضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. فيما قال الشيباني إن الإدارة الجديدة في دمشق لن تسمح بأن تكون الأراضي السورية مصدر تهديد لتركيا. في حين، زار تورك، دمشق، وقال خلال مؤتمر صحافي إن “العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدم سوريا نحو المستقبل. الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل”.

والتقى تورك الشرع الذي ناقش معه “الفرص والتحديات التي تنتظر سوريا الجديدة”.

ونقل عن الشرع تأكيده على “أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولكافة مكونات المجتمع السوري”.

ودعا تورك كذلك إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل “عاجل”.