الشيباني: ندرس تمديد صلاحية جوازات سفر السوريين بالخارج- (تدوينة)

دمشق: كشف وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الأربعاء، عن دراسة لتمديد صلاحية جوازات سفر مواطني بلاده بالخارج.
جاء ذلك في تدوينة له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.
وقال الشيباني: “وجهت إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كافة وثائقهم مجانا ريثما تصدر التعليمات الجديدة”.
وأضاف: “كما ندرس حاليًا تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا الكرام خارج سوريا”.
وجهتُ إدارة القنصليات والمغتربين بضرورة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للسادة المغتربين، والاستماع إلى شكاويهم وتصديق كافة وثائقهم مجانًا ريثما تصدر التعليمات الجديدة، كما ندرس حاليًا تمديد مدة صلاحية جوازات السفر وتخفيض الرسوم وغيرها من الإجراءات التي تساهم في التخفيف عن أهلنا…
— أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 1, 2025
ويأتي إعلان الوزير السوري ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة الجديدة، بهدف تسهيل عودة السوريين الذين تركوا بلادهم خلال السنوات الماضية، هربا من طغيان النظام المخلوع.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة، التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
(الأناضول)