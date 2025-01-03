الشيباني: نقلنا للسعودية رؤيتنا لتشكيل حكومة سورية تشاركية- (تدوينات) 

دمشق: قال وزير الخارجية بالإدارة السورية أسعد الشيباني، الجمعة، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

وفي سلسلة منشورات على منصة “إكس”، قدّم الشيباني شكره “للسعودية ووزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة”.

نشكر المملكة العربية السعودية وأصحاب المعالي والسمو وزيري الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات العامة على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة. 1/4 — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 3, 2025



وأضاف: “نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي”.

وتابع: “على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية”.

بدورها، عبرت السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وفق الشيباني.

على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية. 3/4 — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 3, 2025



والأربعاء، بدأ الشيباني زيارة إلى السعودية رافقه خلالها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وتعد هذه الزيارة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

(الأناضول)