الشيخة موزا تحشد الدعم لحماية التعليم والأطفال من الهجمات في مناطق النزاعات وتحديداً في غزة

الدوحة- “القدس العربي”:

نبهت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع إلى قضية الأطفال المحرومين من التعليم في مناطق النزاعات وخصوصاً في غزة التي تواجه عدواناً إسرائيلياً يدمر البنية التحتية للقطاع.

ونشرت الشيخة موزا عبر صفحتها الرسمية في موقع “إكس”، بياناً قالت فيه إن الأطفال في مختلف أنحاء العالم يعودون إلى المدارس، “بينما في مناطق النزاعات بقيت الكراسي فارغةً في الفصول الدراسية إن وُجدت.

وأضافت أن “الكثير من الأطفال فقدوا أصدقاءهم ومعلميهم وفي بعض الأحيان مدارسهم وحُرم الملايين منهم من فرصة التعلم في أمان”.

اليوم يعود الأطفال إلى المدارس في مختلف أنحاء العالم بينما في مناطق النزاعات بقيت الكراسي فارغةً في الفصول الدراسية إن وُجدت.

الكثير من الأطفال فقدوا أصدقاءهم ومعلميهم وفي بعض الأحيان مدارسهم وحُرم الملايين منهم من فرصة التعلم في أمان

Today, across much of the world, children…

— موزا بنت ناصر Moza bint Nasser (@mozabintnasser) September 1, 2024