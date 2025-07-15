الشيخ الدرزي يوسف جربوع: أبناء السويداء مع دولتهم لا الخارج 

السويداء: أكد شيخ عقل الموحدين الدروز يوسف جربوع، الثلاثاء، أن أبناء محافظة السويداء جنوب سوريا، مع دولتهم ولا يقبلون أي توجه للخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع مع قادة الأمن الداخلي في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال جربوع إن “الرهان اليوم هو على خيار الدولة التي تحمي جميع مواطنيها من كل التعديات والتجاوزات التي تؤثر على الجميع”.

وأوضح أن “أبناء السويداء مع دولتهم السورية وانتمائهم لوطنهم ولا يقبلون أي توجه للخارج”.

ولفت إلى أن “السويداء اليوم في مأزق، وما جرى خلال الـ 48 ساعة الماضية لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام، ونحن نعتبر السويداء قدوةً ومثالاً على مستوى المنطقة بوطنيتها والتزامها والتزام أبنائها بالعادات والتقاليد والأعراف والأخلاق الدينية والاجتماعية”.

ودعا إلى “ضرورة إعادة الثقة ومنع التعديات والتجاوزات غير المقبولة”، مشددا على أنه “من واجب الدولة حماية مواطنيها من كل التعديات التي تؤثر على الجميع”.

الشيخ يوسف جربوع: أبناء السويداء مع دولتهم السورية، ولا يقبلون أي توجه للخارج. ودعا خلال اجتماع مع قادة الأمن الداخلي إلى بناء الثقة ومنع التعديات، مؤكداً أن حماية المواطنين مسؤولية الدولة. 🔗https://t.co/dvkliBtYcI#الشيخ_يوسف_جربوع#السويداء#سانا pic.twitter.com/NYcq1oRa37 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 15, 2025

وتمثل الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز المرجعية الدينية العليا للطائفة بسوريا، لكن هناك 3 مشايخ عقل (زعماء دينيين) للطائفة بمواقف قد تختلف أحيانا، وهم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف جربوع.

في السياق، نقلت وكالة “سانا،” عن قائد قوات الأمن الداخلي في السويداء العميد أحمد الدالاتي، تأكيده خلال الاجتماع، أن “الدولة لن ترضى بأي انتهاك أو تجاوز في السويداء وتتحمل مسؤولية أي تجاوزات”.

وأشار الدالاتي إلى أن “الأمن الداخلي سيتولى مسؤولية حماية المدينة وأمنها”.

وشدد على “ضرورة تعاون الجميع حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السويداء، وهناك أرقام ساخنة وضعت في الخدمة لمعالجة أي طارئ أو تجاوز”.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أعلن في وقت سابق اليوم وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.

لكن وزارة الداخلية السورية قالت في بيان مساء الثلاثاء، إن الاشتباكات لا زالت مستمرة في بعض أحياء مدينة السويداء، وسط جهود مكثفة بالتنسيق مع وجهاء وأعيان المدينة لاستعادة السيطرة الكاملة وفرض الأمن.

والأحد، اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، مساء الاثنين.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بدأت قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة دخول محافظات البلاد، لكن رتلا تابعا لها آثر عدم دخول السويداء آنذاك وعاد إلى دمشق حقنا للدماء، بسبب رفض حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل بالمحافظة.

وفي ظل ذلك، تولت عناصر من أبناء المحافظة مهمة تأمينها، لكنها لم تتمكن من ذلك ما دفع قوات الجيش ووزارة الداخلية إلى التدخل لإنهاء الانفلات.

(الأناضول)