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الشيخ تميم يحتفي بفوز العنابي وشقيقته تلفت الأنظار بموقف عفوي مع الأمير الوالد- (صور وفيديو)

منذ 12 دقيقة

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة- “القدس العربي”:

لفت مشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لحظة تعبيره عن فرحه بهدف منتخب العنابي في شباك التنين الصيني، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحاضرين في استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة. كما أشاد كثيرون بلقطة عفوية لشقيقته الشيخة هند بنت حمد وهي تدثر والدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق.

وجاءت اللقطات في مباراة منتخب العنابي الذي ختم مشواره في الدور الأول من بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر، بتحقيق فوز جديد وثالث على التوالي أمام المنتخب الصيني بنتيجة (1-0) في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد خليفة الدولي.

ويتابع المسؤولون القطريون مباريات البطولة التي تجرى وقائعها في ملاعب المونديال في مدن قطر، وتحضى برصد عشاق الساحرة المستديرة.

وأبرزت صفحات ومواقع قطرية تعامل الشيخة هند آل ثاني مع والدها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأشادت بخصال الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وما قامت به والتعبير عن حبها لوالدها أمير قطر السابق.

ورفع المنتخب القطري بفوزه بمباراة الصين، رصيده للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الأولى التي تضم كلا من قطر ولبنان وطاجيكستان والصين.

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