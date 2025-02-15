الشيخ حمد بن ثامر: الجزيرة دفعت فاتورة مرتفعة وقدمت شهداء لنقلها الحقيقة في فلسطين وسوريا- (صور وفيديو)

الدوحة ـ “القدس العربي”:

أكد الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، في الجلسة الافتتاحية، لمنتدى الجزيرة السنوي، أن المنطقة تشهد تحديات كبيرة، خصوصاً على ضوء ما يقع في فلسطين من سياسات وخطط تهجير.

وأضاف أن قناة الجزيرة حرصت خلال الأشهر الماضية أن تكون في عين الحدث، في كل من غزة، وفي لبنان وسوريا، وواكبت بشكل مباشر الأحداث، وقدمت تضحيات، وشهداء استشهدوا أثناء أداء الواجب، وكل الأسماء التي ارتقت، أو التي تعرضت لإصابات.

وقال إن مراسلي الجزيرة وأسرهم دفعوا الثمن غاليا، من أجل نقل الحقيقة، وأشاد بتضحياتهم. وشدد الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني على أن الجزيرة واكبت الحدث السوري منذ بداية ثورتها، وهو ما يعكس صدق الجزيرة بحسب تأكيده، وانحيازها لقيمها.

واستطرد رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة أن “قناة الرأي والرأي الآخر” تتعرض للقيود والضغوط في العديد من المناطق، مثل الضفة والقدس، بسبب أداء المراسلين والعاملين لعملهم باحترافية، ونقلهم الحقيقة.

وتأسف الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني أن الصحافي ناقل للحقيقة، وعلى العالم أن يدعم الحقيقة، ويدين الإبادة.

وكشف أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في مناطق العالم مرتفع جداً، مع تثمينه لدور الصحافيين، ودفعهم الثمن غال، خصوصاً الجزيرة التي فقدت العديد من عامليها.

وأضاف أن منتدى الجزيرة يناقش تحديات ما يحدث في العالم العربي، وما له من انعكاسات واسعة، على المستوى الإقليمي والدولي.

وختم بالتأكيد على حرص شبكة الجزيرة على مراقبة تطورات المنطقة عن كثب ونقلها آمال شعوبها للعالم بدقة ونزاهة.

وتحدث ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا في كلمته عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية وشدد على استمرار دعمها لغزة في المحافل الدولية، والقضية المرفوعة ضد مجرمي الحرب في المحكمة الجنائية الدولية.

https://t.co/y4XkKcfeZC — Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) February 15, 2025

واستهلت الجلسة الأولى الحديث عن الوضع في غزة، وتحديات ما بعد الحرب، وشارك فيها باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورياض مشارقة، رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، وهاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية-مسارات، وتوفيق شومان، صحافي وباحث سياسي. وتحدثوا فيها عن استمرار المعاناة الإنسانية لسكان غزة في ظل دمار غير مسبوق أحدثته حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع بدعم عسكري وسياسي غربي معلن.

ويناقش منتدى الجزيرة تفاعلات الأحداث في المنطقة، تحت إشكالية رئيسية بعنوان: “من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا، الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة”.

ودأبت شبكة الجزيرة على تنظيم منتداها السنوي برعاية رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، لمناقشة العديد من القضايا الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعميق النقاش حول الملفات المحورية.

ويأتي منتدى الجزيرة لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة التي اندلعت قبل ستة عشر شهرًا، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط تغييرات إستراتيجية عميقة ومتسارعة. في سياق هذه التغييرات، تستمر المعاناة الإنسانية لسكان القطاع بسبب حرب التطهير والإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل رغم غياب أهداف عسكرية واضحة. خلال هذه الحرب، أمعنت قوات الاحتلال في تدمير البنية التحتية لغزة بهدف تهجير سكانها وتحويلها إلى بيئة غير قابلة للحياة، في ظل مخططات لتقسيمها وإعادة احتلال بعض محاورها.