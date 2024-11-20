الشيخ رائد صلاح في حوار مع “القدس العربي”: لا بدّ من العودة للخلفيات الدينية والتاريخية

الناصرة – “القدس العربي”:

الشعر، والرسم، وسيلتان للشيخ رائد صلاح، يعبّر فيهما هذه الأيام، عن مأساة غزة، بلغة وجدانية تعكس ما يجول في صدره.

وفي جعبة الشيخ الجليل، الكثير ليقوله عن واقع فلسطين اليوم، والحرب التي تفتك بالناس والبلاد.

ويحذّر الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، رئيس “الحركة الإسلامية” المحظورة في إسرائيل، من تبعات خطيرة على القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.

ويرى في القول إن القضية الفلسطينية عادت لتكون مركزاً في الأجندة العالمية، تعويلاً على نوايا حسنة “لا تُسمن ولا تُغني من جوع”، منبها من انتقال الاحتلال من فرض السيادة السياسية إلى فرض سيادته الدينية.

وبهذا يحمل الشيخ صلاح، مخاوف على الوضع الفلسطيني، وعلى المسجد الأقصى المبارك، من مسار إسرائيلي يرى أنه قد يشكل خطوة مرحلية تقود إلى بناء هيكل على حساب المسجد الأقصى.

كما يدعو إلى العودة لبحث الخلفيات الدينية والتاريخية، و”إلا ستبقى الرؤية السياسية لوحدها قاصرة عن فهم ما كان ولا يزال يقع على القضية الفلسطينية”.

التعويل على عودة القضية الفلسطينية مركزًا في الاجندة العالمية لا يسمن ولا يغني من جوع

وفضلًا عن ذلك، يخشى الشيخ صلاح على المجتمع الفلسطيني العربي في الداخل، وخصوصا من تفشي الجريمة والعنف، مشيرًا إلى معلومات السلطات العربية المحلية عن وجود أكثر من 450 ألف قطعة سلاح في المجتمع العربي حاليًا، ويقول إن هذا المجتمع يعاني أزمة انتماء لا بد من مقاربتها حفاظًا على وجوده.

وفيما يلي، نص الحوار:

كيف الحال في ظل هذا النزيف المريع منذ عام ونيف؟ هل الأفظع من ورائنا أم من أمامنا وفق تقديرك؟

هناك أكثر من طرف يرى أنه من الضروري تغيير الحال في غزة بغير ما كان عليه قبل 2023/10/7، فهناك (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الذي ينظر إلى ملف غزة بنظرة شخصية على اعتبار أنها نالت من كبريائه الشخصي، ولا بد أن يرد الاعتبار لشخصه. ولعلّ هذا البُعد الشخصي هو من أقوى الأسباب التي تدفعه إلى مواصلة الحرب على غزة. وهناك المؤسسة الإسرائيلية، التي ترى في غزة أنها قد أسقطت هيبتها العسكرية والسياسية والأمنية والإعلامية، على صعيد محلي ودولي، ولا بد من الانتقام من غزة، انتقاما لا حدود له ولا ضوابط، ولا يوجد له سقف زمني أعلى.

عندما تُصبح التُّهمة شرفاً

الحكم بالسجن ٢٨ شهراً على الشيخ رائد صلاح بتهمة الدفاع عن المسجد الأقصى pic.twitter.com/yggmTKEk38 — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 10, 2020

وهناك أمريكا، ومن يدور في فلكها من أنظمة أوروبية، التي ترى أن هذه الحرب على غزة هي حربها، وهي ليست مجرد داعم فيها، وهذا ما لا يزال يدفعها لتوفير الدعم العسكري والمخابراتي والسياسي والاقتصادي والإعلامي للمؤسسة الإسرائيلية، وترى أن الحفاظ على تفوق المؤسسة الإسرائيلية الدائم في كل شيء هو ضروري، كضرورة الحفاظ على تفوق أمريكا وبعض الأنظمة الغربية الدائم في كل شيء. وهناك بعض الأنظمة العربية، التي ترى أنه لا بد من تأديب غزة وإيقاع عذاب شديد عليها، لأن هذه الأنظمة ربطت وجودها ومصيرها مع المؤسسة الإسرائيلية، ولأن هذه الأنظمة ترى في غزة الفاضحة لها، لأنها خرجت عن حالة التبعية التي تميز هذه الأنظمة العربية، وأسقطت بذلك كل الأعذار المصطنعة التي تبنتها هذه الأنظمة العربية على مدار عقود مضت، بهدف أن تُبرر سبب تبعيتها لشعوبها المقهورة!

لكل ذلك، فقد اجتمعت مصالح كل هذه الأطراف لتصفية الحساب مع غزة، ولكل ذلك، فقد يكون القادم على غزة أفظع مما كان، وقد تستغل هذه الأطراف إجماعها على ضرورة تصفية الحساب مع غزة لتصفية الحساب مع ملف القدس والمسجد الأقصى المباركين، ومع ملف الضفة الغربية، ومع ملف “حزب الله”. ولا أستبعد أن يكون إلى جانب ذلك، تصفية حساب استباقي مع مجتمعنا الممتد في الداخل الفلسطيني، ما بين الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، (عكا وحيفا ويافا واللد والرملة)، وهناك الكثير من القرائن تُشير إلى ذلك.

الرؤية السياسية

في ظل الحرب الحالية في عدة جبهات، القضية الفلسطينية الى أين؟ هناك من يتفاءل بعودتها إلى مركز الأجندة العالمية، وهناك من يرى أنها ستتراجع في ظل وجود نكبة في غزة، وهجمات ومخططات كيدية على الضفة الغربية. ملاحقة غير مسبوقة لفلسطينيي الداخل؟ هل ترى أفقا حقيقيا في مساعي استعادة وحدة البيت الفلسطيني اليوم أم هي مجرد ثرثرة رغم الحرب وويلاتها؟

لدي قناعة تزداد يوماً بعد يوم تقول: إن هناك ضرورة كي نفهم ما الذي يقع الآن على القضية الفلسطينية من قِبل الأطراف التي ذكرتها، أن نعود إلى خلفيات هذه الأطراف الدينية والتاريخية، وإلا ستبقى الرؤية السياسية لوحدها قاصرة عن فهم ما كان ولا يزال يقع على القضية الفلسطينية. فالطرف الإسرائيلي لا يزال يدعّي أن له حقاً دينياً وتاريخياً في أرض فلسطين التاريخية، وأن هذا الحق يخوله أن يعمل ما يراه مناسباً وفق حساباته الخاصة للتدرج بوضع يده على هذا الحق دون تفريط بأي جزء منه، لا بل هناك بعض الأطراف الإسرائيلية لا تزال تطمع بفرض سيادتها على الأردن على اعتبار أنها امتداد لهذا الحق الديني التاريخي! وأما الطرف الأمريكي – الأوروبي، فهو الذي سبق الحركة الصهيونية بسبعين عاماً على الأقل، ودعا لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، وهذه الدعوة هي قائمة على الموروث الصليبي الذي لا يزال يوجه القرار الأمريكي – الأوروبي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذه الدعوة هي امتداد لوصية “لويس التاسع”، الذي وقع أسيراً في الحروب الصليبية. وخلال أسره، دعا إلى إقامة كيان غريب عن المناخ الإسلامي العروبي، بشرط أن يمتد هذا الكيان الغريب من غزة حتى حدود لبنان، (إذا ما ترجمنا وصيته إلى لغة هذه الأيام).

الاحتلال يسعى للانتقال من السيادة السياسية إلى الدينية.. وأخشى على المسجد الأقصى من الهيكل

كما وأن هذه الدعوة هي امتداد لمحاولة “نابليون” الذي دعا موافقاً لوصية “لويس التاسع” إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، وهذه الدعوة هي تحقيق لما دعت له الصهيونية المسيحية التي نشأت في أوروبا، ثم انتقل مركز ثقلها إلى أمريكا، وباتت ذات دور مؤثر بكل قرار يصدر عن البيت الأبيض بما يتعلق بكل مفردات القضية الفلسطينية. ولا تزال الصهيونية المسيحية تتمتع بهذا الدور حتى الآن، ولعلها ستشهد مرحلة ذهبية في فترة رئاسة “ترامب” الحالية. ولذلك، فإن القضية الفلسطينية اليوم مُرشحة أن يقع عليها ما هو أصعب من صفقة القرن، وما هو أفظع مما يقع على غزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى المباركين الآن!

وما بتنا نسمعه من زبانية البيت الأبيض الذين بدأوا يلتفون حول “ترامب” ما بين وزير ومستشار وسفير ومساعد، يُنذر بذلك!، وأما مجرد التعويل على أن القضية الفلسطينية عادت لمركز جدول أعمال العالمية، فهو تعويل على نوايا حسنة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، (مع افتراضنا صدق هذه النوايا). والدليل على ذلك، حال هيئة الأمم المتحدة اليوم، وحال ما تفرع عنها من مجالس ومحاكم ومؤسسات، فها هي قراراتها باتت حبراً على ورق، مما يؤكد أن هيئة الأمم المتحدة، وما تفرع عنها قد فقدت دورها، وقد فقدت مُبرر وجودها، وباتت البشرية اليوم، وكأنها – حقيقة – بدون هيئة أمم متحدة، وباتت الأمة الإسلامية والعالم العربي – حقيقة – وكأنها بدون منظمة تعاون إسلامي، وبدون جامعة عربية، ولأن هذا السؤال له تفريعات أخرى. فأظن أننا نحن، فلسطينو الداخل، ننتظر أياماً صعبة جداً، تتعلق بوجودنا ومصيرنا. وأما حول مساعي تحقيق وحدة البيت الفلسطيني، فهذا ما يتمناه كل فلسطيني، ولكن الذي كان ولا يزال يُفشل هذه المساعي أن بعض الأطراف الفلسطينية لا تتمتع باستقلال قرارها واستقلال دورها، ولا تزال تُعاني من أطراف خارجية تؤثر على قرارها ودورها، وهذه الأطراف الخارجية ما كانت معنية في يوم من الأيام بوحدة البيت الفلسطيني.

“من المسجد الأقصى المبارك، ستمتلئ الأرض بالقسط والعدل بعد أن ملئت ظلما وجورا” شيخ الأقصى رائد صلاحpic.twitter.com/9v43uMqW3a — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) October 22, 2024

موقف لجنة المتابعة العليا حول ابقاء الاحتجاج على الحرب منضبطا أو مختصرا… بدعوى وجود حالة انفلات ووزراء متطرفين جدا في إسرائيل. لأي مدى هذا التقدير صحيح؟ وهل يعكس إجماعا في أراضي 1948؟

هناك مئات القرائن التي وقعت والتي لا تزال تزداد، تؤكد أن مجتمعنا الفلسطيني في الداخل أُدخل في مرحلة غير مسبوقة ، بات يُعاني فيها من انفلات رسمي غير محدود في سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبات يُعاني من وزراء إسرائيليين متطرفين باتوا يتفاخرون بجرأتهم على تشديد قبضتهم على مجتمعنا الفلسطيني في الداخل إلى حد خنق أنفاسه، ومُصادرة لقمة طعامه وحقه بالتعبير عن رأيه، وحقه بالقيام بالحد الأدنى القانوني من الاحتجاجات السياسية، وباتت لغة هدم بيوتنا هي المُهيمنة الآن إلى حد هدم بلدات كاملة كبلدة “أم الحيران” في النقب على سبيل المثال.

فقد قامت جرافات المؤسسة الإسرائيلية بترحيل أهل هذه البلدة، وهدم بيوتهم وهدم مسجدهم، وإلى جانب كل ما ذكرت، فقد بدأت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي تتسابق وتستغل وجودها في الكنيست، ووجود ائتلاف حكومي واسع ومستقر لها، وبدأت تتفنن وتتبارز بتشريع قوانين كيدية ضدنا، لدرجة أن هذه القوانين باتت تنال من المعلمين في مدارسنا، وباتت تُهدد بترحيل أسر كاملة منا لمُجرد أن فرداً واحداً من هذه الأسر قد أُدين في المحاكم الإسرائيلية بارتكاب عمل أمني، والحبل على الجرار، كما يُقال!

لذلك فإن لجنة المتابعة العليا تُدرك كل ذلك، وتُدرك أن هناك أبواقاً إسرائيلية بدأت تُطالب بحظرها، وأن هناك أطرافاً إسرائيلية تنتظر أتفه سبب للبطش بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل. ولكن “لجنة المتابعة العليا” تُدرك في المقابل أنه لا يجوز لها أن تُلغي دورها، ولا يجوز لها أن تتبنى سياسة الصمت الأبدي حيال ما يجري في غزة والقدس والمسجد الأقصى المباركين، والضفة الغربية ولبنان والنقب، والمدن الساحلية وسائر بلداتنا في الداخل. وحيال جائحة العنف الأعمى التي تُهدد مصير مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وعلى هذا الأساس فإن لجنة المتابعة العليا في حال لا تُحسد عليه. وهي تُحاول أن تُقارب مقاربة حساسة، ودقيقة بين الدور المطلوب منها وكل التحديات التي تُحيط بها وبمجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وما ألاحظ في الآونة الأخيرة، أن “لجنة المتابعة العليا” بدأت تقوم بسلسلة نشاطات جماهيرية ما بين الإعلان عن إضراب عام أو تنظيم اعتصام، أو تنظيم مظاهرة قطرية بهمة مستديمة لا تتوقف.

الخطر على الأقصى

أحوال القدس والمقدسات: الخطر على الأقصى اليوم أشد وأكبر؟

القدس والمسجد الأقصى المباركان لا يزالان ملتقى مصالح بين البيت الأبيض، وبعض الأنظمة الأوروبية من جهة وبين المؤسسة الإسرائيلية من جهة أخرى. فمنذ بدايات تأسيس الحركة الصهيونية، قيل على لسان بعض قادتها: (لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل). وهكذا تحول هذا القول إلى إستراتيجية تتبناها الكثير من الحركات والشخصيات الإسرائيلية الرسمية والشعبية، ونتج عن هذه الإستراتيجية، مشروع تهويد القدس في حدود القدس الكبرى وفق الحسابات الإسرائيلية، ونتج عن هذه الإستراتيجية، مشروع الهيمنة المُطلقة تدريجياً على المسجد الأقصى، وما يجري الآن هو الانتقال – إسرائيلياً – من فرض سيادة سياسية على المسجد الأقصى إلى فرض سيادة دينية، تفرض أجواء دائمة تُتيح للمجتمع الإسرائيلي تأدية طقوسه التلمودية في المسجد الأقصى، بدون حدود لهذه الطقوس، كخطوة مرحلية تقود إلى بناء هيكل على حساب المسجد الأقصى.

ولعل الجميع منا سمِع تصريح الوزير (إيتمار) “بن غفير” الذي دعا إلى إقامة كنيس في المسجد الأقصى. وهذا النهج الإسرائيلي، يتفق مع مُخططات حركة الصهيونية المسيحية ذات الأذرع الأخطبوطية، التي باتت تؤثر تأثيراً مباشراً على كل قرار يصدر عن البيت الأبيض، وبعض الأنظمة الأوروبية حيال القدس والمسجد الأقصى المباركين، لأن حركة الصهيونية المسيحية تؤمن بضرورة تهويد القدس، وهدم المسجد الأقصى للتعجيل بوقوع معركة “هارمجيدون”، حيث بات انتظار وقوع هذه المعركة عقيدة راسخة في مخططات هذه الحركة، وفي مخططات من لها التأثير المباشر عليهم من رؤساء وحكومات ما بين البيت الأبيض وبعض الأنظمة الغربية. ولذلك فإن قرار “ترامب”، بنقل مبنى السفارة الأمريكية خلال رئاسته الأولى من تل أبيب إلى القدس، كان خطوة أولى في مخططات حركة الصهيونية المسيحية. ولذلك أظن أن المسجد الأقصى، سيقع تحت ضغط تحديات خطيرة في الأيام المقبلة. ومع ذلك، أنا على يقين أنه سيتجاوز كل هذه التحديات، وسيبقى المسجد الأقصى هو المسجد الأقصى، حقاً إسلامياً عروبياً فلسطينياً فقط.

السياسة العربية بين البرلمان والميدان اليوم. هناك من يدعو للمشاركة بقوة أكبر في انتخابات البرلمان الإسرائيلي من باب جلب المنافع ودرء المفاسد، ومن منطلق أن هناك أمر، ولا بدّ من المشاركة في إسقاط هذه الحكومة الحالية بصفتها الأخطر منذ 1948. ما رأيك؟

منذ أول يوم أصبحتُ فيه عضواً في اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، وفي “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل”، وذلك في عام 1989، لا زلت أسمع مصطلح (الحكومة الأخطر). يُقال عن كل حكومة إسرائيلية، سواء كانت وفق المُسميات الإسرائيلية حكومة يسارية أو يمينية أو وسط أو يمين اليمين. ولا زلت أرصد ما قامت به كل هذه الحكومات، فأجد أن كل هذه الحكومات دون استثناء، قد أوقعت حزمة مآسي على شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وعلى مجتمعنا الفلسطيني في الداخل. والقرائن على ذلك لا تُعد ولا تُحصى. وإلى جانب ذلك، فقد اجتهدت أن أراقب مُقيّماً دور أعضاء الكنيست العرب في الكنيست، فوجدت أن وضعية الكنيست وأصول لعبة الكنيست، منعت عنهم إنجاز أية مُنجزات ذات وزن واعتبار.

وكل ما أنجزوه، كان مُجرد إنجازات هامشية لا وزن نوعيًا لها، ولذلك فإن دورهم في الكنيست كان ولا يزال يؤول إلى الصفر!. بل إن الإنجازات الهامشية التي أنجزوها لم تكن صافية، بل خضعت للعبة التوازنات بين الأحزاب الإسرائيلية الكنيستية على قاعدة (خذ وأعطِ) ، ولو لم تكن كذلك لما أنجزوا هذه الإنجازات الهامشية، ولو لم تربح منهم لعبة الكنيست أكثر بكثير مما أعطتهم لما أعطتهم، ولما أتاحت لهم فرصة إنجاز تلك المنجزات الهامشية. ولا شك أن الحديث يطول عن هذا الموضوع. وأنا شخصياً على قناعة تزداد مع الأيام أن لعبة الكنيست لعبة ملغومة لا تليق بنا، ولن تُحق لنا حقاً ولن ترفع عنا ظلماً، بل قد تستدرجنا نحو الأسرلة بأسلوب ناعم، ونحنُ مُطالبون بدلاً عن ذلك، أن نسعى إلى تبني نظام الانتخاب المباشر لـ”لجنة المتابعة العليا”، وإلى تنشيط كل لجانها، وإلى إقامة صندوق مالي عام يُغطي كل دور لجنة المتابعة العليا، وإلى تنظيم نضالنا الشعبي وفق مسار مشروع يُخرجنا من أزمة النضال الشعبي الموسمي إلى نضال شعبي مشروع، وراشد ومُستديم، وله رسالته المحلية ورسالته العالمية، وله تواصله الإنساني والإسلامي والعروبي والفلسطيني.

الجريمة في الداخل

يشغل استشراء الجريمة في أراضي 48 فلسطينيي الداخل كثيرا، ويهدّد مقدراتهم ومستقبلهم كجماعة مثلما يهدد نضالهم السياسي ونسيجهم الاجتماعي. ما هي منابع الظاهرة، خطورتها وسبل مواجهتها؟

إن مجتمعنا الفلسطيني اليوم في حدود الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية (عكا وحيفا ويافا واللد والرملة) تتهدده كارثة إنسانية، هي من صنع أيدينا مع شديد الأسف، ولا تزال هذه الكارثة الإنسانية تستفحل فينا، ويزداد عدد ضحاياها من قتلى وجرحى ومطرودين ومشرّدين، وهي عبارة عن الحصاد المرّ لآفة العنف الأعمى الذي اخترق مجتمعنا وتشعّب فيه، وامتد بلا رحمة حتى وصل إلى كل بلدة في مجتمعنا، حتى لو كان عدد سكانها لا يزيد على ألف نسمة.

ومنذ عام 2012، وحتى منتصف عام 2024، فقد تسبب هذا العنف الأعمى بقتل (1260) منا مع التأكيد المر أن القاتل أيضاً منا، وتسبب هذا العنف الأعمى بإصابة (100.000 جريح) منا، ما بين جريح ذي عاهة وجريح مُحبط وجريح ناقم على كل مجتمعنا، مع الاعتراف المؤلم أن مُرتكب هذه الجراحات منا، وتسبب هذا العنف الأعمى بمُعاناة (300.000) منا، ما بين يتيم وأرملة ومُرّحل ومُطارد ومُهدد بالقتل في كل لحظة، مما جعل مجتمعنا المسكين المكلوم رابع مجتمع في العالم من حيث نسبة القتل فيه! ومما جعل مجتمعنا سوقاً لبيع السلاح الأعمى، لدرجة أن السيد “مازن غنايم” الذي يشغل منصب رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لكل سلطاتنا المحلية العربية في الداخل، قال لي في منتصف عام 2024، هناك (450.000 قطعة سلاح أعمى منتشرة في مجتمعنا بلا رقيب ولا حسيب).

العنف والجريمة يتهددان مجتمع 48 بكارثة إنسانية، وهناك ازمة قيم انتماء

ومما فاقم من حِدة مأساة مجتمعنا، أن انتشرت فيه إلى جانب العنف الأعمى، آفة السوق السوداء القائمة على الربا الفاحش، وآفة الخاوة القائمة على ابتزاز القوي منا للضعيف، وآفة تجارة الممنوعات كالمخدرات، وما يدور في فلكها، وما كان لهذه الآفات المُدمرة أن تنتشر في مجتمعنا لولا أن مجتمعنا اليوم يُعاني من أزمة قيم وأزمة انتماء، وأزمة ثقافة وأزمة عقوق للغتنا العربية، مما يعني أن هذه الآفات اقتحمت مجتمعنا وهو مُشرع الأبواب، ويفتقر إلى الحصانة المجتمعية، ويُعاني من التفكك وإقبال أفراد مجتمعنا للبحث عن الخلاص الفردي على حساب الخلاص الجماعي، ثم يكفي أن أقول: إن سياسة المؤسسة الإسرائيلية في ماهية تعاطيها مع آفة العنف الأعمى الذي نخر في مجتمعنا، تجعلها في دائرة المشبوه كحد أدنى، ولذلك فإن بعض قيادات مجتمعنا السياسية والتربوية والإعلامية تذهب أبعد من ذلك حيث تتهم سياسة المؤسسة الإسرائيلية أنها شريكة في إذكاء نار العنف الأعمى وسائر توابعه في مسيرة مجتمعنا، لغاية مكشوفة تطمع من ورائها سياسة المؤسسة الإسرائيلية تفريغ مجتمعنا من ثوابته الإسلامية العروبية الفلسطينية ومن إرادته الجماعية وفرض فك الارتباط عليه مع امتداده الفلسطيني العروبي الإسلامي، مما يعني تحويل هذا المجتمع إلى ملتقى أفراد مُتنافرين في أحسن الأحوال، ولا يجمع بينهم الشعور الجاد والصادق بالمصير المشترك، مما يُفقدهم القدرة على الاجتماع على الموقف الواحد، والنشاط الجماهيري النضالي الواحد، وإسناد حق شعبنا الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المباركة المحتلة، وهذا يعني أن آفة العنف الأعمى تُهدد مصير مجتمعنا كله حاضراً ومستقبلاً، ولا يجوز الوقوف موقف المُتفرج على هذه الآفة، ولا موقف المُحذر منها فقط، ولا موقف المُقترح لكيفية علاجها فقط، بل لا بد مما لا منه بد، لا بد من وضع إستراتيجية واضحة وجادة وواقعية وعملية ومُستديمة للتصدي لهذه الآفة العمياء التي تُهدد مصير مجتمعنا. حتى لا يُقال في قادمات الأيام، كان هنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، مجتمع فلسطيني ثم تمزّق وتشتت في الأرض بسبب آفة العنف العمياء التي تغلغلت فيه حتى النُخاع.

لو تحدثنا عن مبادرة السلم الأهلي: افشاء السلام. ولأي مدى توجد قدرة على مكافحة الجريمة وعصابات الإجرام؟

عما قريب سأصدر كتيباً بعنوان: (لجان إفشاء السلام في طور التأسيس) ، وزبدة ما قلته في هذا الكُتيب، أن لجان إفشاء السلام هي لجنة من ضمن لجان المتابعة العليا، وتقوم لجان إفشاء السلام على إستراتيجية من ثلاث خطوات، وهي: الوقائية والعلاجية والردعية. وأما الوقائية فنسعى من خلالها وعلى قاعدة: (درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج) إلى إعادة مجتمعنا الفلسطيني في الداخل إلى قيمه وثوابته وانتمائه، مما يجعله مجتمعاً مُحصناً من العنف الأعمى، وحتى ننجح في هذه الخطوة، فقد أقمنا حتى الآن ستين لجنة إفشاء سلام محلية للرجال في ستين بلدة من بلداتنا، وخمسين لجنة إفشاء سلام محلية للنساء في خمسين بلدة من بلداتنا، وقرابة الأربعين لجنة إفشاء سلام محلية للشباب في أربعين بلدة من بلداتنا. وتضمّ هذه اللجان أعضاء من كافة مكونات مجتمعنا السياسية والدينية، ولكل لجنة من هذه اللجان وضعنا ورقة عمل طويلة المدى، ولا زلنا نحث كل هذه اللجان على تنفيذ بنود أوراق العمل هذه.

وأما الخطوة العلاجية، فقد أقمنا أكثر من ثلاثين لجنة إصلاح محلية في ثلاثين بلدة من بلداتنا، ويتوج هذه اللجان عشرة لجان إصلاح إقليمية ترعى عمل هذه اللجان المحلية، ويتوج هذه اللجان الإقليمية “المجلس العام للإصلاح”، الذي يُتابع عمل كل هذه اللجان الإقليمية، ويُساند دورها أينما لزم الأمر. وأما الخطوة الردعية، فقد أقمنا نموذج عمل لها في مدينة أم الفحم أطلقنا عليه اسم: (هيئة الهيبة المجتمعية الشعبية). وتهدف هذه الهيئة إلى إحياء السلطان المجتمعي والردع الاجتماعي، بالكلمة الطيبة، والحكمة لمناهضة العنف وأدواته.

وحول ما حققناه حتى الآن فيُمكن أن أذكر ما يلي: خلال العام الماضي نجحت لجان الإصلاح المحلية في 22 بلدة من بلداتنا، بعقد الصلح في 2610 قضايا نِزاع، على خلفية دماء أو سوق سوداء أو خوّة. وبذلك نجحت لجان الإصلاح في إنقاذ آلاف الأسر من مجتمعنا في الداخل من خطر القتل أو إطلاق الرصاص على البيوت أو إحراق السيارات والممتلكات. ونجحت لجان الإصلاح بإيقاف شلال الدم في قضايا نزاع في أكثر من بلدة من بلداتنا ذهب ضحيتها بسببها العشرات من أبناء مجتمعنا. وإلى جانب ذلك نجحنا ببداية بناء حصانة مجتمعية ضد العنف عند الرجال والنساء والشباب والطلاب، وبذلك أنقذناهم من خطر التورط في العنف الأعمى، وأقول جازماً، ومؤكداً أنه لا يمر علينا أسبوع إلا ونطفئ فيه أكثر من نار فتنة من فتن العنف الأعمى، وفي ذلك خير بحمد الله تعالى.

هل ما زال الشيخ رائد صلاح يرسم ويكتب القصائد؟ لماذا ترسم وتقرض الشعر؟

خلال هذا العام المُنصرم المُلبد بالهموم والغموم نظمتُ مجموعة قصائد شعرية تحدثتُ فيها عن مأساة غزة وعن مأساة العنف الأعمى الذي اخترق سلمنا الأهلي وَهَزَّنا من الداخل، كما ورسمتُ أربع لوحات بالقلم الرصاص فقط وكلها تتحدث عن مأساة غزة، وما أشبه الشعر بالرسم فكلاهما لغة وجدانية تُعبر عما يجول في صدري من آلام وآمال ومن أوجاع وطموح، وهي ليست لغة اختيارية، بل أقرض الشعر أو أرسم عندما أشعر أنني أعيش لحظات لا بد لي أن أقرض الشعر أو أرسم وكأنني مُكره أن أقوم بذلك.