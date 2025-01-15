الشيخ سالم الفلاحات.. “براءة” في عمان و”حبس 5 سنوات” في الزرقاء على نفس الوقائع و”حيرة” في شارع الأردن

عمّان- “القدس العربي”:

صدور قرارين قضائيين في قضيتين ضد نفس الشخص في الأردن، محطةٌ لفتت الأنظار خلال الساعات القليلة الماضية مع تدحرج وشيوع النقاشات إثر الإعلان عن قرار بالسجن لخمس سنوات بحق السياسي والمعارض الوطني البارز الشيخ سالم الفلاحات، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي وقت متقارب، قررت محكمة الاستئناف للجنايات في عمّان البراءة التامة بحق الشيخ الفلاحات من تهمة تزوير وثائق وكشوفات حزبية بعد مرافعات دفاعية أثبت فيها المدافعون عن الفلاحات عدم وجود نية مسبقة وعدم اتخاذ أي إجراء جرمي.

وفي قضية مماثلة، لكن في مدينة الزرقاء، أصدرت محكمة البداية الصغرى للجنايات، قرارا بحبس الشيخ الفلاحات 5 سنوات مع الأشغال الشاقة.

لفت نظر المراقبين أن المحكمة في عمّان عند الاستئناف، قررت البراءة على نفس الوقائع، لكن من جهة ادعاء مختلف، قررت محكمة الزرقاء عقوبة الحبس.

لم تُذكر بعد تفاصيل هذا التباين، لكن مصادر قانونية خبيرة اعتبرت أن المسألة في سياق اجتهادات لهيئات قضائية حتى وإن كانت سياسيا مثيرة للانتباه، حيث تقدير المحكمة للنوايا الجرمية من الحقوق والصلاحيات.

مصادر قانونية خبيرة اعتبرت أن المسألة في سياق اجتهادات لهيئات قضائية حتى وإن كانت سياسيا مثيرة للانتباه

القرار الصادر في الزرقاء بحبس الأب الروحي لحزب الشراكة والإنقاذ، سيُعرض في غضون أيام قليلة على نفس محكمة استئناف عمّان، التي قررت لكن في قضية أخرى البراءة مع أن الوقائع ذاتها.

جذر القضية المقامة في المدينتين ضد الشخصية البارزة في الحراك الشعبي والعمل الحزبي أردنياً، أصلها 7 مواطنين رفعوا دعوى في منطقة الأغوار ضد الشيخ الفلاحات، و7 مثلهم بدعوى تزوير طلبات انتسابهم لحزب “الشراكة والإنقاذ“.

وفي قضية عمّان التي انتهت بالبراءة، أثبت الدفاع بأن الشيخ الفلاحات لم يكن يعلم بكشوفات الانتساب التي وقّعت بأسماء المشتكين، وأنه لم يصادق على تواقيعهم، وأن ما قام به بصفته قياديا في الحزب، هو إرسال كشوف الأسماء التي وصلته إلى الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات بموجب المقتضى القانوني.

ولاحظت الأوساط القريبة من الفلاحات قانونيا، أن شخصا واحدا هو الذي قدم تلك الكشوفات التي نُظر بتزويرها. والغريب أن هذا الشخص لم تقم ضده الدعوة التي أقيمت ضد الشيخ الفلاحات.

الخلاصة، هي أن سياسيا أردنيا بارزا وله حضور قوي، حوكم في مدينتين على نفس التهمة، وحظي بالبراءة في العاصمة عمّان، ثم عوقب بالسجن في اجتهاد آخر بمحكمة الزرقاء، مع أن قرار استئناف عمّان بالبراءة قُدم ضمن الدفوعات في الزرقاء كما يقول المحامون.

اسم الشيخ الفلاحات وخلال اليومين الماضيين تردد بكثافة وسط الأردنيين، والاشتباك بعد قرارين قضائيين أثار الانتباه والتجاذبات والنقاشات، وأنتج تشويشا لدى الرأي العام.