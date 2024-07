الشيخ ووزير خارجية قطر يبحثان المصالحة الفلسطينية- (تغريدة)

رام الله: بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الاثنين، مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ملف المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائهما في الدوحة وفق منشور للشيخ عبر منصة “إكس” لم يتطرق فيه إلى مدة الزيارة وتفاصيلها.

وقال الشيخ: “التقيت اليوم الاثنين، في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، حيث تباحثنا في آخر التطورات وملف المصالحة الداخلية”.

Today, Monday, I met in Doha with my brother, the Qatari Prime Minister and Foreign Affairs Minister, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman, where we discussed the latest developments, the internal reconciliation file, the recent Israeli measures taken by the occupation government,… https://t.co/sOCy3Dyd0P

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) July 1, 2024