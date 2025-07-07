سياسة | عربي | فلسطين

الشيخ يدعو ألمانيا إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية

منذ 13 دقيقة

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رام الله: دعا نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الاثنين، ألمانيا إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية دعما لتحقيق السلام العادل والدائم.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ، اليوم، مع رئيس البعثة الألمانية لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وذلك بحضور رئيس الشؤون السياسية في المكتب التمثيلي الألماني كريستيان كوسترز.

وناقش الشيخ خلال اللقاء، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري على قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، وما يرافق ذلك من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكد الشيخ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشددا على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

(د ب أ)

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