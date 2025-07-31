الشيخ يرفض “الهجمة المنظمة” على مصر والأردن.. جزء من محاولات خبيثة- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

رفض نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، “الهجمة المنظمة” التي تتعرض لها كل من مصر والأردن في هذا الوقت، وكان بذلك يشير إلى الانتقادات التي وجهتها حركة “حماس” للدول العربية المحيطة بفلسطين، بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي.

وكتب الشيخ في تغريدة على موقع “إكس”، “وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات”.

ورأى نائب الرئيس الفلسطيني أن الهجوم على مصر والأردن “ليس عفويًا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي”.

وقال منتقدا “من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على أرض وطنه، والجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الإبادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين”.

وأشاد الشيخ بمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال”.

وسط الهجمة المنظمة التي تستهدف مصر والأردن، لا يمكن تجاهل أن البلدين يقفان على خطوط تماس حساسة، ويحملان عبء استقرار المنطقة رغم التحديات.

الهجوم عليهما ليس عفويًا، بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي. من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم… — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) July 31, 2025

وبشكل مبطن حملت تصريحات قادة “حماس” مؤخرا انتقادات لكل من مصر والأردن، وهو ما أغضب الإعلام المصري الذي وجه مؤخرا انتقادات لاذعة للحركة وسلوكها الأخير.

وجاء في كلمة نشرتها حركة “حماس” للدكتور خليل الحية عضو المجلس القيادي ورئيس الحركة في غزة “يا أهلَ مصر، يا قادةَ مصر، يا جيشَ مصر وعشائرَها وقبائلَها وعلماءَها وأزهرَها وكنائسَها ونخبَها، أيموت إخوانكم في غزة من الجوع وهم على حدودكم، وعلى مقربة منكم”.

وأضاف “أهلَنا في الأردن، يتطلع لكم شعبُنا بكثير من الأمل والأخوّة، أن تواصلوا هبتكم الشعبية، وتكثفوا جهودكم لتوقفوا هذه الجريمةَ البشعة، ضد أشقائكم ومقدساتكم”.

وتابع “أمتنا العربية والإسلامية، إن شعبنا الفلسطيني يشعر بحالة كبيرة من الخذلان، في الوقت الذي يلاقي فيه الأهوال والمجازر والتجويع الذي فاق كل تصور (..) وأمام هذا كله لا يتفهم أحد من شعبنا، أن تبقى أمتنا العظيمة التي تملك الكثير من القدرات والمقدرات عاجزة أمام حرب الإبادة والتجويع ومنع إدخال المساعدات”.