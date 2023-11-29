سياسة | عربي | فلسطين

الشيشان تستقبل الدفعة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين

29 - نوفمبر - 2023

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لندن- “القدس العربي”:

استقبلت جمهورية الشيشان اليوم الأربعاء في العاصمة غروزني، أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين تضم 51 شخصا بينهم 27 طفلا.

و سيتم إيواء اللاجئين في منتجع للأطفال، وفقا لوكالة “تاس” الروسية نقلا عن مسؤولين في الشيشان.

وقال وزير الإعلام في جمهورية الشيشان أحمد دوداييف لوكالة “تاس”: “استقبلنا اليوم المجموعة الأولى من اللاجئين تضم من 51 لاجئا من قطاع غزة في العاصمة غروزني، بينهم الكثير من الأطفال، كما سنستقبل غدا الخميس مجموعة ثانية من أكثر من 100 لاجئ”.

ولفت إلى أن إقامة اللاجئين في الجمهورية تتم تحت إشراف شخصي من رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وأضاف: “تمت تهيئة أفضل الظروف لضمان إقامة مريحة للاجئين، وسنقدم لهم كل ما يلزم من مساعدات بما فيها الطبية ليحظوا بإقامة طيبة لدينا، كما سيتم توفير فرص عمل للراغبين منهم، وسنسعى لإلحاق أطفالهم بالمدارس”.

وأعلنت الشيشان في وقت سابق استعدادها لاستقبال 250 لاجئا من فلسطين، وتم تشكيل فريق عمل خاص لاستقبالهم، في إطار حملة مستمرة في عموم مناطق روسيا الاتحادية لاستقبال اللاجئين من فلسطين.

 

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:13 ص

    ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظ إخواننا الشيشانيين المسلمين أجمعين، نزلتم بخير أرض يا أهل فلسطين 🇵🇸😃✌️🕊️🕊️🕊️

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  2. يقول Fathy Altarabin:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 3:10 م

    ليش يطلعو من غزه ياللاسف اصمدو يا اهل غزه في بلادكم لاتتركوها للصهاينه

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  3. يقول Majid Eid Abuabdoon:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 4:13 م

    أخشى أن يكون مقدمة لتفريغ غزة من سكانها .الحذر الحذر يا اهلنا في فلسطين المحتلة

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    1. يقول ISSA ATAWNEH:
      نوفمبر 30, 2023 الساعة 7:42 م

      حسبي الله ونعم الوكيل يالله يارب العالمين.

  4. يقول Guevaea:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 1:14 ص

    ما حدا طلع من غزة

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  5. يقول محب فلسطين:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 10:02 م

    الظاهر انها حملة عالمية على ابناء فلسطين وغزة تحديدا … اليوم مرحبا وغدا انتم بعتم بلادكم كما فعلوا ١٩٤٨ و١٩٦٧… حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تأمر على هذا الشعب .

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